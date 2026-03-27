【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通するひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは「森の恵み」
脳をリフレッシュさせる簡単な「ひらがなクイズ」を楽しんでみませんか？
今回は、誰もが口にする時間の表現から、童心に帰るような遊び、さらに食卓を彩る山の幸まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□う
□□ぼり
□□こ
か□□き
ヒント：シイタケやシメジ、マツタケなどの総称を何と言いますか？
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▼解説
きのう（昨日／機能）
きのぼり（木登り）
きのこ（茸）
かきのき（柿の木）
記憶に新しい「昨日（きのう）」、木と触れ合う「木登り（きのぼり）」、山の恵みである「きのこ」、そして里山の風景に溶け込む「柿の木（かきのき）」。時間の概念から始まり、植物や菌類といった自然の営みまで、全く異なるカテゴリーの言葉たちが共通の響きによって鮮やかに整列しました。たった2文字の橋渡しで、バラバラだったパズルがパチリとはまるような納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、誰もが口にする時間の表現から、童心に帰るような遊び、さらに食卓を彩る山の幸まで、4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□う
□□ぼり
□□こ
か□□き
ヒント：シイタケやシメジ、マツタケなどの総称を何と言いますか？
↓
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正解：きの正解は「きの」でした。
▼解説
きのう（昨日／機能）
きのぼり（木登り）
きのこ（茸）
かきのき（柿の木）
記憶に新しい「昨日（きのう）」、木と触れ合う「木登り（きのぼり）」、山の恵みである「きのこ」、そして里山の風景に溶け込む「柿の木（かきのき）」。時間の概念から始まり、植物や菌類といった自然の営みまで、全く異なるカテゴリーの言葉たちが共通の響きによって鮮やかに整列しました。たった2文字の橋渡しで、バラバラだったパズルがパチリとはまるような納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)