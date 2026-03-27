「セオリー道理の爽やかさ」大谷翔平、私服姿で球場入り！ ドジャースの初戦へ「新たな歴史の1ページを開く」
MLB Japan公式Instagramは3月26日に投稿を更新。メジャーリーグの開幕戦に向け、ドジャー・スタジアムに到着した際のロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手の私服姿を公開しました。
【写真】大谷選手の私服スタジアム入りショット
ホワイトのビッグシルエットTシャツにデニムパンツ、白スニーカーというカジュアルな私服です。ショルダーバッグを持ちながらトロフィーが並ぶ廊下を歩いています。
開幕戦への期待が高まる投稿に、「がんばってください」「セオリー道理の爽やかさ」「翔平さん、頑張って下さいね!!」「新たな歴史の1ページを開く翔平」と多くのファンが反応しています。
ファンからは「SAY IT WITH ME 'THREEPEAT'」「We are so back」などのコメントが寄せられており、連覇への期待の声が上がっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】大谷選手の私服スタジアム入りショット
ドジャー・スタジアムに到着同アカウントは「【#ドジャース】#大谷翔平 ドジャースタジアムに到着！いざ、開幕戦へ」とつづり、大谷選手の写真を1枚載せています。
ホワイトのビッグシルエットTシャツにデニムパンツ、白スニーカーというカジュアルな私服です。ショルダーバッグを持ちながらトロフィーが並ぶ廊下を歩いています。
ほかの選手たちも続々と球場入りロサンゼルス・ドジャース公式Instagramも「Let's get it」とつづり、動画を1本公開。私服姿で球場入りする選手の様子が収められており、開幕戦への意気込みが伝わる内容となっています。
ファンからは「SAY IT WITH ME 'THREEPEAT'」「We are so back」などのコメントが寄せられており、連覇への期待の声が上がっています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)