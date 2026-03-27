銀座コージーコーナー“新感覚の抹茶スイーツ”が登場！ 「抹茶ティラミスモンブラン」など全3種
「銀座コージーコーナー」は、3月27日（金）から、抹茶スイーツ3品を、全国の生ケーキ取扱店で発売する。
【写真】抹茶づくしのカップショートも！ 展開スイーツ一覧
■“抹茶×チーズ×白あん”を堪能
今回登場するのは、新発売の「抹茶ティラミスモンブラン」をはじめとする抹茶スイーツ全3種類。
抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」は、清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚のスイーツだ。
また、濃い味わいの抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、なめらかな抹茶クリームをたっぷり絞った「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」も展開。甘くてやさしい味わいの抹茶クリームと、しっかりとした抹茶の風味を味わえる。
さらに、「辻利一本店」の宇治抹茶を使用したホイップクリームとミルクホイップクリームを、スフレのような軽い口どけのワッフル生地でサンドした「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」も展開中。新しい抹茶スイーツで癒しのひとときを満喫可能だ。
※「辻利一本店」の「辻」の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記
【写真】抹茶づくしのカップショートも！ 展開スイーツ一覧
■“抹茶×チーズ×白あん”を堪能
今回登場するのは、新発売の「抹茶ティラミスモンブラン」をはじめとする抹茶スイーツ全3種類。
抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」は、清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚のスイーツだ。
さらに、「辻利一本店」の宇治抹茶を使用したホイップクリームとミルクホイップクリームを、スフレのような軽い口どけのワッフル生地でサンドした「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」も展開中。新しい抹茶スイーツで癒しのひとときを満喫可能だ。
※「辻利一本店」の「辻」の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記