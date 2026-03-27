「抹茶ティラミスモンブラン」（税込 496円）　販売期間：3月27日（金）〜6月4日（木）頃　※消費税は8％計算

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　「銀座コージーコーナー」は、3月27日（金）から、抹茶スイーツ3品を、全国の生ケーキ取扱店で発売する。

【写真】抹茶づくしのカップショートも！　展開スイーツ一覧

■“抹茶×チーズ×白あん”を堪能

　今回登場するのは、新発売の「抹茶ティラミスモンブラン」をはじめとする抹茶スイーツ全3種類。

　抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」は、清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚のスイーツだ。

　また、濃い味わいの抹茶カスタード入り抹茶スポンジの上に、なめらかな抹茶クリームをたっぷり絞った「抹茶のカップショート（抹茶カスタード入り）」も展開。甘くてやさしい味わいの抹茶クリームと、しっかりとした抹茶の風味を味わえる。

　さらに、「辻利一本店」の宇治抹茶を使用したホイップクリームとミルクホイップクリームを、スフレのような軽い口どけのワッフル生地でサンドした「スフレワッフル（宇治抹茶＆ミルク）」も展開中。新しい抹茶スイーツで癒しのひとときを満喫可能だ。

※「辻利一本店」の「辻」の漢字は、しんにょうの点の数が一つの字が正式表記