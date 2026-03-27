MLB・ブルージェイズは開幕戦を翌日に控え、前日練習を実施。練習後に岡本和真選手がインタビューに応じました。

この日、一足先に開幕戦を迎えていたホワイトソックス。村上選手もスタメン出場し、第4打席でホームランを放ちました。これを聞いた岡本選手は「本当に打つんだろうなと思っていました。やっぱり僕も頑張らなきゃいけないなと思いますし、まずはすぐに対戦もあるので楽しみにして頑張りたいなと思います」とコメント。村上選手が「岡本選手とともに日本人内野手の評価を高めていければ」と語っていたことを聞くと「そうですね。僕もそう思いますし、しっかり頑張りたいなと思います」と意気込みました。

ジョン・シュナイダー監督は、岡本選手について「とにかく自分のプレーをして、自分らしくいてほしいですね」とコメント。続けて「攻守両面での働きを期待して獲得した選手ですし、無理にやりすぎないことが大事。彼には適応期間が必要になるでしょうが、こちらとしても十分にサポートできる体制は整っています。チームの他の打者たちとどう噛み合っていくかを見るのがとても楽しみです」と語ります。あわせて監督は「彼にできないことを求めるつもりはありませんし、その点は本人も理解していると思います。とはいえ、内心では今シーズンの彼の可能性にとてもワクワクしています。今後が楽しみですね」と期待を寄せました。

さらに、岡本選手と交流する様子を多く見せているゲレーロJr.選手は、岡本選手の印象について「とても物静かな男だね」とコメント。そんな中でも「フィールドでもたくさん話す機会があるけど、本当にいいやつだよ。彼は多くのことを助けてくれている。素晴らしい選手であり、人間だ。攻撃、打撃の両面でもね」と語りました。