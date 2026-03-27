「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、四回に先制２ランを被弾した。それでも以降は打者９人連続アウトの快投を見せ、６回２失点で勝利投手の権利を手に降板した。

先頭を安打で出塁させた山本。続くペルドモにカウント２ストライクからのフォーシームを右翼席に運ばれてしまった。マウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた右腕。まさかの一発で先手を許した。

初回はマルテを２球で追い込み、１０球粘られたが最後はスプリットで空振り三振。続くキャロルは３球目の内角高めカットボールで見逃し三振かと思われたが、今季から公式戦で導入されたロボット審判によるストライク判定「ＡＢＳチャレンジ」で判定が覆った。これには球場もどよめいたが、右腕は冷静に左飛に打ち取った。

ペルドモには右翼線へ初安打を許したが、次打者の打席で一塁からスタートを切った瞬間を見逃さず。落ち着いて二塁ベースカバーのロハスに送球し、初回を３人で立ち上がった。二回は先頭のモレノを中飛に打ち取り、アレナドは外角カットボールで二飛に仕留めた。サンタナは内角低めのシンカーで見逃し三振に斬った。三回のピンチも鮮やかに切り抜けていた。

それだけにまさかの被弾。ただ五回はきっちりと三者凡退に抑えると、直後にパヘズが逆転３ランを放って勝利投手の権利が舞い込んだ。一挙４点のビッグイニングとなった直後の六回は上位をきっちりと三者凡退。被弾後は打者９人パーフェクトの圧巻投球だ。

山本はＷＢＣで侍ジャパンに参戦。準々決勝のベネズエラ戦では４回２失点と試合を作った。その後、２０日・パドレスとのオープン戦は５回無失点、７奪三振で、準備万全をアピールした。開幕戦で顔を合わせるダイヤモンドバックスには過去６試合に登板し、３勝１敗、防御率１・９３と好相性。野茂に続く２度目の開幕白星を手にできるか注目される。