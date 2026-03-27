セント・フォース所属で芸能活動も行う東大生の田中裕理さんが、27日までに自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。

田中さんは「東京大学を卒業しました」と報告。和装姿で安田講堂の前で記念撮影する写真も掲載し、「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました」とつづった。

田中さんは、2023年のミス東大グランプリに選出。フジテレビの「めざましテレビ」や「めざましどようび」でお天気キャスターも務めた才色兼備だ。

インスタグラムでは「フォローという形も含め出会ってくれた全ての人、ありがとうございました！」と感謝の言葉をつづり、「春から社会人！頑張ります！」と締めた。

この投稿には、卒業を祝う言葉に加え「どこに行くの？」「とっても綺麗」「社会人を楽しんで良い時間を過ごしてね」「自分らしく胸を張って頑張って下さいねっ」などのコメントが集まっていた。

田中さんは、02年8月7日生まれで、岡山県出身。事務所のサイトでは身長164センチ、血液型O型、東京大学文学部人文学科在学中、趣味＆特技はピアノと紹介されている。