【独自】「窃盗団にやられた！！」植えたばかりの“ミニトマト苗”2500本盗まれる　被害額112万円超…プロの犯行か　茨城・下妻市

茨城・下妻市の農業用ハウスで15日に植えたばかりのミニトマトの苗約2500本が3日後に盗まれた。被害額は苗だけで112万5000円に上り、畝を作る機械も盗まれているという。根が張る前を狙った手口から、複数人による計画的な犯行とみられている。

植えて3日…根が張る前を狙った巧妙な窃盗の手口

ミニトマトの栽培農園によるSNSへの悲痛な投稿だ。

SNSの投稿：

緊急事態発生SOS！！窃盗団にやられた！！先週植えたミニトマト苗約2500本！ハウス5棟分だよ？全部抜き取られてる！！

植えたばかりの「ミニトマトの苗」2500本。一体誰が盗んだのだろうか。

ミニトマトの苗が大量に盗まれたのは茨城・下妻市にある農業用ハウス。中を見ると苗は全く無く、無数の足跡だけが残されていた。

被害に遭った農園：

ミニトマトの苗を植えたんですが、2500本盗まれました。450円の苗が2500本で112万5000円です。そのくらいの被害額だと思ってます。

この農園では、25棟のハウスでミニトマトを栽培。そのうち5棟、合わせて約2500本の苗が盗まれた。

被害額は苗だけで112万5000円に上るという。

被害に遭った農園：

盗まれるのは初めてなんで、家族全員が落胆しています。今後の生活もあるから、本当にがっかり。

2026年から始めたミニトマト栽培。被害に遭ったのは15日に苗を植えてわずか3日後のことだった。

そのタイミングには、犯人側の狙いがあると見られる。

被害に遭った農園：

植えてすぐだったら、3日ぐらいだとすぐ抜けるんです。植えるところをよく見てたんじゃないかと思う。1週間経てばなかなか抜けない。一晩では無理だと思います。

簡単に抜けると知った上で…プロの犯行か

植えたばかりの苗はまだ根が張っていないため、簡単に抜けると知った上での犯行ではないかという。

被害に遭った農園：

一晩でやるには何人かのグループでやったのではないかと思う。苗のうちに盗むのは珍しいと（警察が）言ってました。

この農園からは、苗だけでなく栽培のための畝を作る機械も盗まれたことから、プロによる犯行ではないかと考えられるという。

地元の警察署には事件が発覚した19日に被害届を提出。警察は現在、捜査中だという。

被害に遭った農園：

家族が生活するためのものだから、見事に持っていかれるのは本当に憤りを感じます。

被害に遭った農園は防犯カメラを設置し、事件の再発を防ぐ構えだ。

（「イット！」3月26日放送より）