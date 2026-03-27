◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）

日経賞の枠順が３月２７日、ＪＲＡから発表された。

昨年の有馬記念で１２番人気の伏兵ながら２着に大激走し、今回は堂々の主役候補となるコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、４枠７番に決定した。

昨年の２着馬で、前走のアメリカＪＣＣ１３着から巻き返しを狙うチャックネイト（セン８歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）は、７枠１２番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ミクニインスパイア 牡４ ５６ 丹内 祐次

（２）ホールネス 牝６ ５５ マイケル・ディー

（３）クリスマスパレード 牝５ ５５ 石川 裕紀人

（４）エヒト 牡９ ５７ 川田 将雅

（５）アスクナイスショー 牡５ ５７ 田辺 裕信

（６）リビアングラス 牡６ ５７ 三浦 皇成

（７）コスモキュランダ 牡５ ５７ 横山 武史

（８）ホウオウノーサイド 牡７ ５７ 杉原 誠人

（９）マイネルケレリウス 牡６ ５７ 松岡 正海

（１０）シャイニングソード 牡５ ５７ 西村 淳也

（１１）ミステリーウェイ セン８ ５８ 松本 大輝

（１２）チャックネイト セン８ ５７ 大野 拓弥

（１３）ブレイヴロッカー セン６ ５７ 荻野 極

（１４）ローシャムパーク 牡７ ５７ クリストフ・ルメール

（１５）マイユニバース 牡４ ５６ 横山

典弘