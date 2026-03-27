ファミマ「あつ森」とタッグ、3月31日開始 コスメや衣料品、限定グッズまで新アイテム多数登場
【モデルプレス＝2026/03/27】ファミリーマートは、任天堂のゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」のキャンペーンを2026年3月31日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施。キャラクターをデザインに用いたカラフルなコスメ・スキンケア用品、アパレル製品、タンブラーなどの新商品を多数ラインアップする。
【写真】ファミマ×『あつ森』ラインアップ
まずファミリーマートで展開するオーガニックスキンケアブランド「Mitea ORGANIC（ミティア オーガニック）」より、「どうぶつの森」のコレクション全15商品が登場。手に取るたびに気持ちを上向きにしてくれるような、どうぶつたちとカラフルなパッケージを用いた、化粧水やクレンジング、限定リップ6色、トラベルサイズのスキンケアセットなどが並ぶ。またファミマオンラインにて、「どうぶつの森」の葉っぱのマーク型のシリコンリップケース＆リップ3色セットを予約販売する。期間は3月31日（火）10:00 〜 4月6日（月）23:59。
ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」からは、「どうぶつの森」デザインの「タオルインポーチ」と「ラインソックス」が登場。「タオルインポーチ」は、まめきち・つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたもの。タオルとポーチ単体、セットの3WAYの用途で使える。
定番のソックスは「ラインソックス」（22cm-25cm／25cm-28cm）と「こどもくつした」（13cm-19cm／19cm-22cm）の2パターンで、いずれも足底にはたぬきちのラバープリントが入った特別デザインだ。
またキャンペーンにあわせて、「あつまれ どうぶつの森」の様々なグッズを店頭販売。タンブラーBOOK、180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOKと持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK、 しずえ、とたけけ、たぬきちのぬいぐるみマスコット、メモ帳、15柄×各4枚、計60枚入りのペーパーバッグ入シール、ポケットステッカーワールドといったアイテムが数量限定で揃う。
期間中、東京・大阪の計3店舗で「あつまれ どうぶつの森」のラッピング店舗を展開。店舗外観をはじめ、店内もどうぶつたちでいっぱいに。また、ラッピング店舗では「どうぶつの森」グッズも数量限定で販売する。さらに、該当店舗では、「どうぶつの森」関連のダウンロードカードやグッズを含む税抜500円以上を購入で、オリジナルデザインのステッカーがノベルティとしてもらえる。
展開期間：2026年3月31日（火）〜4月20日（月）
店舗一覧：
・ファミリーマート海岸三丁目店
住所：東京都港区海岸3丁目18-21 ブライトイースト芝浦1F
・ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店
住所：東京都江東区潮見2丁目8-16
・ファミリーマート大阪空港前店
住所：大阪府豊中市螢池西町2丁目16-26
（modelpress編集部）
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◆ファミマに「あつ森」コスメや衣料品登場
まずファミリーマートで展開するオーガニックスキンケアブランド「Mitea ORGANIC（ミティア オーガニック）」より、「どうぶつの森」のコレクション全15商品が登場。手に取るたびに気持ちを上向きにしてくれるような、どうぶつたちとカラフルなパッケージを用いた、化粧水やクレンジング、限定リップ6色、トラベルサイズのスキンケアセットなどが並ぶ。またファミマオンラインにて、「どうぶつの森」の葉っぱのマーク型のシリコンリップケース＆リップ3色セットを予約販売する。期間は3月31日（火）10:00 〜 4月6日（月）23:59。
ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」からは、「どうぶつの森」デザインの「タオルインポーチ」と「ラインソックス」が登場。「タオルインポーチ」は、まめきち・つぶきちデザインのポーチの中に、特別デザインのタオルを入れたもの。タオルとポーチ単体、セットの3WAYの用途で使える。
定番のソックスは「ラインソックス」（22cm-25cm／25cm-28cm）と「こどもくつした」（13cm-19cm／19cm-22cm）の2パターンで、いずれも足底にはたぬきちのラバープリントが入った特別デザインだ。
◆日常からお出かけにも、数量限定グッズ
またキャンペーンにあわせて、「あつまれ どうぶつの森」の様々なグッズを店頭販売。タンブラーBOOK、180度ガバッと開く葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOKと持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK、 しずえ、とたけけ、たぬきちのぬいぐるみマスコット、メモ帳、15柄×各4枚、計60枚入りのペーパーバッグ入シール、ポケットステッカーワールドといったアイテムが数量限定で揃う。
◆東京・大阪の3店舗だけのラッピング店舗
期間中、東京・大阪の計3店舗で「あつまれ どうぶつの森」のラッピング店舗を展開。店舗外観をはじめ、店内もどうぶつたちでいっぱいに。また、ラッピング店舗では「どうぶつの森」グッズも数量限定で販売する。さらに、該当店舗では、「どうぶつの森」関連のダウンロードカードやグッズを含む税抜500円以上を購入で、オリジナルデザインのステッカーがノベルティとしてもらえる。
展開期間：2026年3月31日（火）〜4月20日（月）
店舗一覧：
・ファミリーマート海岸三丁目店
住所：東京都港区海岸3丁目18-21 ブライトイースト芝浦1F
・ファミリーマート東京ベイ潮見プリンスホテル店
住所：東京都江東区潮見2丁目8-16
・ファミリーマート大阪空港前店
住所：大阪府豊中市螢池西町2丁目16-26
（modelpress編集部）
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