日本ハムファイターズの2026年の主役は？万波中正・伊藤大海ら投打の柱に注目

日ハムで活躍している注目選手

若手中心のチームといわれる日ハムですが、近年は投打ともに楽しみな選手がそろっている。

「これから応援するなら誰に注目すべきか」と気になる方も多いのではないだろうか。

ここでは、2026年シーズン時点で注目度と実績を兼ね備えた選手を紹介。

チームの現在地を知るうえでも欠かせない存在だ。

伊藤大海（投手）

伊藤大海投手は、先発ローテーションの柱として安定した投球を続けている右腕。

力強いストレートと変化球の組み立てが持ち味で、大舞台でも物おじしない投球が光る。

シーズンを通して登板数を重ね、エース格としての役割を担っている。

接戦をものにする試合運びができる点も強みで、チームの勝敗を左右する存在といえる。

万波中正（外野手）

万波中正は、長打力が魅力の外野手だ。

豪快なスイングから放たれる本塁打は球場を沸かせる。

近年は打撃面の安定感も増し、クリーンアップを任される場面が増えている。

守備面でも強肩を生かしたプレーが目立ち、攻守にわたってチームを支えている。

若き主砲として、今後のさらなる飛躍が期待される選手だ。

清宮幸太郎（内野手）

清宮幸太郎は、高校時代から注目を集めてきたスラッガーだ。

プロ入り後は波のある時期もありましたが、近年は打撃フォームを磨き、勝負強さを発揮している。

中軸を任される試合も多く、得点源としての役割が明確になっている。

そのうえでチームの顔としての存在感も高まっており、日ハム打線の中心人物といえるだろう。

日ハムはどんなチーム？

北海道日本ハムファイターズは、パ・リーグに所属するプロ野球球団だ。

本拠地は北海道北広島市のエスコンフィールドHOKKAIDO。

前身は東映フライヤーズで、北海道へ本拠地を移転したのは2004年。

リーグ優勝はこれまでに7回、日本一は3回（1962年、2006年、2016年）を誇る。

日本シリーズ制覇を複数回達成している実績のある球団といえる。

ダルビッシュ有選手や大谷翔平選手など、メジャーで活躍するスターを輩出してきた育成力も特徴。

若手を積極的に起用するチーム方針があり、世代交代を進めながら再び頂点を目指している。

これから応援を始める方にとっても、成長過程を楽しめる魅力あるチームといえるだろう。