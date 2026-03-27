ずっと健康でいられる最強のスーパーフード！長生きみそ汁とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話】

健康でいられる最強の″長生きみそ汁″とは

1日1杯で体も心も健康に

日本人にとって一番身近な食材である「みそ」ですが、このみそほど体によいものはありません。みその原料の大豆には、たんぱく質やビタミン、食物繊維などの重要な栄養素がたっぷり含まれています。

さらに発酵させることでアミノ酸がつくられ、より栄養価の高い食材へとバージョンアップします。ビタミンB1、B2、B12、ナイアシン、葉酸、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛など多くの栄養素が含まれており、挙げればきりがないほど。

また、近年では「みその発酵が老化制御機能を生む」「血圧上昇を防ぐ」「胃がんを抑制する」などの健康効果も実証されています。

そんなスーパーフードのみそを摂取するベストな方法が、みそ汁として飲むことです。様々な食材を具に加えるため1杯で多くの栄養素がとれるし、火を加えることで嵩かさが減るので生で食べるより多くの野菜を摂取できます。

1日1杯飲むことで健康が維持でき、病気を予防し長生きにつながる。みそ汁は最強の健康食と言えるのです。

さらによいのは「温かい飲み物」であるということ。温かい飲み物や食事は胃腸を通り抜けるときに血流を促進し、副交感神経の働きを高める効果があります。

１杯の温かいみそ汁を口にしただけで何だか心がほっとすることはありませんか？それは副交感神経が活性化され心身がリラックスするから。実は理にかなったことなのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』 著：小林弘幸