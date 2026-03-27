１８日、広西チワン族自治区来賓市遷江鎮で行われているサトウキビの機械化耕起・播種（はしゅ）作業。（ドローンから、来賓＝新華社配信／黄俊策）

【新華社南寧3月27日】中国南部では3月に入り、春の農作業が本格化している。広西チワン族自治区来賓市にある来賓市金信農業の責任者、李金蔚（り・きんい）さんは600ムー（約40ヘクタール）のサトウキビ畑の耕作準備を進めていた。スマートフォンで「滴滴農機」プラットフォームを開き、農業機械オペレーターを4人募集するとの情報を掲載したところ、ほどなくして複数の問い合わせ電話が入り、必要な人手を難なく確保した。

作業当日、農機オペレーターの凌艶松（りょう・えんしょう）さんは約束の場所に時間通りに到着した。北斗衛星測位システムを搭載したサトウキビ植え付け機を操り、畑の中を行き来しながら、苗と肥料を溝に正確に投入し、覆土やマルチ被覆などの工程も同時にこなした。

１８日、広西チワン族自治区来賓市遷江鎮でサトウキビ畑の水肥一体化設備を確認する来賓市金信農業の責任者、李金蔚さん。（来賓＝新華社記者／郭軼凡）

「滴滴農機」プラットフォームは、同自治区農業機械化サービスセンターが農機と農作業のリソースを統合して開発した通信アプリ微信（ウィーチャット）用ミニプログラムで、農家と農機オペレーターにワンストップのマッチングサービスを提供している。農家や農機オペレーターはプラットフォーム上で農機の作業依頼や求職情報を掲載するだけで、手軽に仕事や農機を見つけることができ、双方の需給マッチングを実現している。

来賓市農業機械化サービスセンターの韋壮（い・そう）主任によると、現在、同市では「滴滴農機」プラットフォームの登録ユーザーが1600人を超え、作業面積は1万ムー（約667ヘクタール）以上に達している。農機オペレーターはプラットフォームを通じて依頼を受けることで、作業効率が大幅に向上し、収入も増加しているという。

１８日、広西チワン族自治区来賓市興賓区橋鞏鎮のサトウキビ畑。（ドローンから、来賓＝新華社配信／黄俊策）

李さんによると、植え付け機1台で1日に15〜20ムー（約1〜1.3ヘクタール）のサトウキビ畑の植え付けや覆土、マルチ被覆などの作業をこなせるのに対し、人手では1日に最大1ムー（約667平方メートル）しか作業できない。農機1台で15〜20人分の作業ができ、春の耕作の効率を大幅に高められるという。（記者/林凡詩、郭軼凡）

１８日、広西チワン族自治区来賓市遷江鎮で行われているサトウキビの機械化耕起・播種（はしゅ）作業。（ドローンから、来賓＝新華社配信／黄俊策）

１８日、広西チワン族自治区来賓市遷江鎮で行われているサトウキビの機械化耕起・播種（はしゅ）作業。（ドローンから、来賓＝新華社配信／黄俊策）

１８日、広西チワン族自治区来賓市遷江鎮で行われているサトウキビの機械化耕起・播種（はしゅ）作業。（ドローンから、来賓＝新華社配信／黄俊策）