農家と農機をスマホでマッチング、作業の効率化実現 中国広西チワン族自治区
【新華社南寧3月27日】中国南部では3月に入り、春の農作業が本格化している。広西チワン族自治区来賓市にある来賓市金信農業の責任者、李金蔚（り・きんい）さんは600ムー（約40ヘクタール）のサトウキビ畑の耕作準備を進めていた。スマートフォンで「滴滴農機」プラットフォームを開き、農業機械オペレーターを4人募集するとの情報を掲載したところ、ほどなくして複数の問い合わせ電話が入り、必要な人手を難なく確保した。
作業当日、農機オペレーターの凌艶松（りょう・えんしょう）さんは約束の場所に時間通りに到着した。北斗衛星測位システムを搭載したサトウキビ植え付け機を操り、畑の中を行き来しながら、苗と肥料を溝に正確に投入し、覆土やマルチ被覆などの工程も同時にこなした。
「滴滴農機」プラットフォームは、同自治区農業機械化サービスセンターが農機と農作業のリソースを統合して開発した通信アプリ微信（ウィーチャット）用ミニプログラムで、農家と農機オペレーターにワンストップのマッチングサービスを提供している。農家や農機オペレーターはプラットフォーム上で農機の作業依頼や求職情報を掲載するだけで、手軽に仕事や農機を見つけることができ、双方の需給マッチングを実現している。
来賓市農業機械化サービスセンターの韋壮（い・そう）主任によると、現在、同市では「滴滴農機」プラットフォームの登録ユーザーが1600人を超え、作業面積は1万ムー（約667ヘクタール）以上に達している。農機オペレーターはプラットフォームを通じて依頼を受けることで、作業効率が大幅に向上し、収入も増加しているという。
李さんによると、植え付け機1台で1日に15〜20ムー（約1〜1.3ヘクタール）のサトウキビ畑の植え付けや覆土、マルチ被覆などの作業をこなせるのに対し、人手では1日に最大1ムー（約667平方メートル）しか作業できない。農機1台で15〜20人分の作業ができ、春の耕作の効率を大幅に高められるという。（記者/林凡詩、郭軼凡）