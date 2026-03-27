2026年3月21日（土）21時30分からABCラジオ土曜スペシャル『山本ゆりのゆるゆる食堂』が放送された。

電子レンジや、フライパンひとつで完結するお手軽な料理など、肩ひじ張らずに作れるお料理レシピを、わかりやすくそして面白く発信しているお料理コラムニストの山本ゆりさん。

ズボラでも料理下手でも受け入れてくれる懐の広さが幅広い世代に支持され、SNSフォロワー数はなんと300万人以上！

そんな山本さんが今回はABCラジオで初のパーソナリティーに！パートナーにABCアナウンサー桂紗綾アナを迎えて、ラジオなのに一緒に買い物へ行ったり、お料理をしたり!?

一体どんな番組なのか、ちょこっとご紹介！

©️ABCラジオ

今夜のごはん相談所のコーナーでは、リスナーからの料理の悩みや作ってほしいレシピなど、実際に料理を作って解決していくという斬新なもの。

いくつか寄せられた料理の悩みに簡単なアレンジや、レパートリーの提案をわかりやすく紹介。

今回は「帰ってきてすぐに作れて野菜がたっぷりとれるレシピがあったら教えてほしい」とのリクエストを叶えるべく、買い物から調理までラジオで放送。

©️ABCラジオ

実際にスーパーで、どの食材を買うか話している2人。

©️ABCラジオ

スタジオに戻って実際に調理スタート。材料も調味料も、調理過程もわかりやすく解説。

山本さんの料理レシピは、わかりやすいだけでなく切り方や、食材選びも絶対にこうしてくださいというところがほとんどない。豚肉も3～4㎝幅に切ります、と目安は伝えるが「この辺も別になんでもいいんですよ、どんな量でも」とざっくり派な人にもやさしい仕様。調味料を合わせるのも、材料で使った豆腐の空き容器でいい、とまさにゆるゆる食堂という名にふさわしく、作る側のハードルを下げてくれる。

©️ABCラジオ

こちらが完成した『とろとろ豚白菜豆腐』。ラジオではさらにもう一品、ブロッコリーを使った簡単レシピも！

そのほかリスナーのズボラテクニックなど、ちょっとごはん作ってみようかなと思わせてくれる楽しい内容になっている。

レシピはYoutubeやPodcastの概要欄で公開中！

新感覚料理番組『山本ゆりのゆるゆる食堂』は各種Podcastでいつでも聴くことができる。