テレ東、竹崎由佳アナ『WBS』卒業を報告「4月からは新しくチャレンジすることも…」
テレビ東京の竹崎由佳アナウンサー（※崎＝たつさき）が27日、自身のXを更新し、テレビ東京系経済報道番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（月〜木 後10：00 金 後11：00）を卒業したことを報告した。
【写真】豊島晋作キャスターとの2ショットも…『WBS』卒業を報告した竹崎由佳アナ
竹崎アナは「昨夜の放送をもってWBSを離れることになりました」と報告。「1年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で0から勉強しようと心に決めたのがついこの間のことのようです」と振り返った。
「毎週様々な業界の企業を訪れ現場の声を聞かせていただいたり、展示会を練り歩いたり、再開発で変わりゆく街を取材したりと、知らない世界が広がってとても充実した日々でした。一方で、知識不足であることから未熟なことを痛感する場面も多く、腰を据えてマーケットや各業界のことを学びたいという気持ちもありました」とつづり「番組は離れますが、これからも日々学び続け、違った形でお役に立てるよう精進していきたいです」と意気込み。「4月からは新しくチャレンジすることもありますので、引き続き宜しくお願い致します！」と結んだ。
【写真】豊島晋作キャスターとの2ショットも…『WBS』卒業を報告した竹崎由佳アナ
竹崎アナは「昨夜の放送をもってWBSを離れることになりました」と報告。「1年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で0から勉強しようと心に決めたのがついこの間のことのようです」と振り返った。