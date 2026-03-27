193cm巨躯封じにも意欲…佐野海舟のデュエルは分析に始まる「自分の獲れるところに持っていけるように」
イギリス遠征初陣のスコットランド戦(28日・グラスゴー)では、193cmの長身を誇るMFスコット・マクトミネイ(ナポリ)を中心とした相手の中盤とのせめぎ合いが一つのキーポイントとなりそうだ。
スコットランドの布陣は4-3-3で、マクトミネイはインサイドハーフを担当。だが、直近3年間で代表戦13ゴールを決めているように、攻撃時にはゴール前まで飛び込んでくるのが注意点だ。それを待ち受ける形となるMF佐野海舟(マインツ)は次のように警戒を口にした。
「キーマンになる選手だと思うので、そこは必ず潰さないといけない。相手もそこをメインとしてやってくると思うので、そこの対応はしっかりやれればと思う」
もっとも日頃からドイツで長身MFとマッチアップすることもある佐野は176cmという上背ながら、跳躍力を活かした空中戦も大きな強み。「ヨーロッパにそういう選手はいるので、特にいつもとやり方は変わらない」と恐れることなく、「ボールを簡単に触らせないことが大事。それがダメなら次の方法に切り替えるスピードが必要」と競り合いを制する意欲だ。
そうした個性ある選手と対峙するにあたり、佐野が意識しているのは「準備」だという。
「準備の部分が大切だと思う。どういう特徴を持った選手がどういうプレーをするかは頭に入れる必要があると思うし、そこから自分の獲れるところに持っていけるようにという感じですね」
フィジカルを活かしたデュエルが強みの佐野だが、実は事前の映像分析も入念に行うタイプ。「全体の流れと、その中でボランチの選手がどういう動きをしているか。そこで自分のプレーをどう出せるかというイメージづくりをしている」。そうした準備がピッチ上で相手を制圧する対人の強さを支えているようだ。
そのような明確な持ち味はブンデスリーガでも安定した存在感を見せており、デュエル勝利数はFWヤン・ディオマンデ(ライプツィヒ)、DFウィリ・オルバン(同)に続くリーグ3位で、ボランチの選手ではリーグ最多。インターセプト数もリーグ最多の数値を記録し、接触・非接触を問わずに相手のボールを奪うクオリティーの高さを示している。
それでも佐野は「実力が足りていないなと思う時も全然ある」と謙虚な姿勢を崩さない。
昨年末のバイエルン戦など、ポゼッションの質が高いチームとの戦いでは「自分がボールを取れないというのはもちろんそうだけど、自分がボールが取れる土俵まで行けていないところがあった」と認識。「他のチームにも質の高い選手がたくさんいるので、そういうのを日々感じながら、そこから吸収して自分の成長につなげている」といい、日々向上心を持ちながらレベルアップしているようだ。
代表でも昨年6月の復帰以降、8試合中6試合先発と欠かせない存在になっており、W杯でも鍵を握る存在であるのは明らか。世界舞台でも「初めて対戦する選手が多い中で、準備の部分でどれだけイメージを作っておけるかが必要になる」と分析・準備への意識を貫き、目の前の相手を制圧していく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
スコットランドの布陣は4-3-3で、マクトミネイはインサイドハーフを担当。だが、直近3年間で代表戦13ゴールを決めているように、攻撃時にはゴール前まで飛び込んでくるのが注意点だ。それを待ち受ける形となるMF佐野海舟(マインツ)は次のように警戒を口にした。
もっとも日頃からドイツで長身MFとマッチアップすることもある佐野は176cmという上背ながら、跳躍力を活かした空中戦も大きな強み。「ヨーロッパにそういう選手はいるので、特にいつもとやり方は変わらない」と恐れることなく、「ボールを簡単に触らせないことが大事。それがダメなら次の方法に切り替えるスピードが必要」と競り合いを制する意欲だ。
そうした個性ある選手と対峙するにあたり、佐野が意識しているのは「準備」だという。
「準備の部分が大切だと思う。どういう特徴を持った選手がどういうプレーをするかは頭に入れる必要があると思うし、そこから自分の獲れるところに持っていけるようにという感じですね」
フィジカルを活かしたデュエルが強みの佐野だが、実は事前の映像分析も入念に行うタイプ。「全体の流れと、その中でボランチの選手がどういう動きをしているか。そこで自分のプレーをどう出せるかというイメージづくりをしている」。そうした準備がピッチ上で相手を制圧する対人の強さを支えているようだ。
そのような明確な持ち味はブンデスリーガでも安定した存在感を見せており、デュエル勝利数はFWヤン・ディオマンデ(ライプツィヒ)、DFウィリ・オルバン(同)に続くリーグ3位で、ボランチの選手ではリーグ最多。インターセプト数もリーグ最多の数値を記録し、接触・非接触を問わずに相手のボールを奪うクオリティーの高さを示している。
それでも佐野は「実力が足りていないなと思う時も全然ある」と謙虚な姿勢を崩さない。
昨年末のバイエルン戦など、ポゼッションの質が高いチームとの戦いでは「自分がボールを取れないというのはもちろんそうだけど、自分がボールが取れる土俵まで行けていないところがあった」と認識。「他のチームにも質の高い選手がたくさんいるので、そういうのを日々感じながら、そこから吸収して自分の成長につなげている」といい、日々向上心を持ちながらレベルアップしているようだ。
代表でも昨年6月の復帰以降、8試合中6試合先発と欠かせない存在になっており、W杯でも鍵を握る存在であるのは明らか。世界舞台でも「初めて対戦する選手が多い中で、準備の部分でどれだけイメージを作っておけるかが必要になる」と分析・準備への意識を貫き、目の前の相手を制圧していく構えだ。
(取材・文 竹内達也)