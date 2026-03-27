株式会社サイトロンジャパンは、Askarブランドの多目的アストログラフ「FRA400C鏡筒」と「FRA400C用レデューサー」を3月27日（金）に発売する。

FRA400C鏡筒

FRA400Cは、従来モデル「FRA400」の光学系を踏襲しつつ、カメラ向けの交換レンズのようなヘリコイド式フォーカス機構と絞り機構を備えたのが特徴。

絞り機構には17枚羽根を採用し、F5.6～F22の範囲で設定可能。最短撮影距離は5m。天体写真撮影だけでなく、野鳥や風景など日常の写真撮影やアイピースを取り付けて眼視観測も行える。

口径は72mm、焦点距離は400mm（F5.6）。光学系は5群5枚構成で、2枚のEDレンズ（特殊低分散ガラス）をエアスペース配置。これにより、色収差、コマ収差、非点収差を抑え、シャープな星像が得られるという。

イメージサークルはフルサイズ（44mm）に対応。フルサイズのレンズ交換式カメラや冷却CMOSカメラを使用した天体写真撮影に必要な周辺光量を確保している。また、フラットフィールド設計により、画面中心から周辺まで均質な星像を実現。画像処理時の補正処理の負担軽減にも配慮した。

接眼側のバックフォーカスは50～60mmに対応し、推奨接続長は55mm。

対物側フィルタースレッドはM82（82mm径）を採用。リアエンドアダプターはM72、M54、M48（M48フィルタースレッド付き）の3種類が付属する。

鏡筒バンド上部には、サードパーティ製の電動フォーカサーが取り付けられる。

提供：株式会社サイトロンジャパン

FRA400C用レデューサー

口径：72mm 焦点距離：400mm 口径比：F5.6 光学系：5群5枚（EDエアスペース型アポクロマート） 対応フォーマット：フルサイズ（44mm） 絞り羽根：17枚 絞り値：F5.6～F22（段階可変） 最短撮影距離：5m フィルタースレッド：82mm（対物枠） バックフォーカス：50～60mm（推奨接続長：55mm） フォーカス方式：ヘリコイド式マニュアルフォーカス リアエンドアダプター：M72、M54、M48（M48フィルタースレッド付き） 全長：370mm（フード収納時）、420mm（展開時） 質量：約3.18kg（ハンドル・ドブテイルプレートを含む） 付属品：31.7mm、50.8mmアダプターなど 価格：13万4,000円前後

口径比をF3.9、焦点距離を280mmにする「FRA400C」専用の0.7倍レデューサー。

倍率：0.7倍 バックフォーカス：55mm フィルター取り付け：可 質量：460g フルサイズ対応 価格：3万7,000円前後