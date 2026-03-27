『TOKYO DREAM PARK』きょうオープン サンドウィッチマン＆加藤シゲアキ＆ドラえもんらが出迎える
きょう27日に東京・有明エリアにテレビ朝日がオープンする複合型エンタテインメント施設『TOKYO DREAM PARK』オープニングセレモニーが行われ、サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）、加藤シゲアキ（NEWS）、ドラえもんが参加した。
【写真】テンション上がる！笑顔でお客さんを迎える加藤シゲアキ＆ドラえもん
同所は、新劇場「EX THEATER ARIAKE」をはじめ、ショップやグルメなども充実。オープニングアンバサダーを務めるサンドウィッチマン、劇場・こけら落とし公演の原作・脚本・ クリエイティブプロデューサーを務める加藤、施設7階で開催される『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』からドラえもんが登場した。
セレモニーの一般客には約2時間前から並んでいたという人も。大阪からきのうの夜から車で来たといい、富澤が「お目当ては？」と聞くと「ドラえもん」との回答が。これにはドラえもんも「本当に楽しいからカメラの準備万端で！」と大喜び。
さらに伊達は「きょう帰るんですか？」、富澤は「あしたはどこ行くんですか？」と質問攻め。「（あすは）ディズニー」と正直な回答があると加藤は「節操ないですね（笑）」とツッコミを入れつつ「しょうがないせっかくなので楽しんで」と笑いをおこした。
午前10時にカウントダウンで開業をみんなで祝福した後は入口に立って4人が一般客を施設内へと出迎え。「いらっしゃいませ」「楽しんでね」とそれぞれ声をかけていた。
【写真】テンション上がる！笑顔でお客さんを迎える加藤シゲアキ＆ドラえもん
同所は、新劇場「EX THEATER ARIAKE」をはじめ、ショップやグルメなども充実。オープニングアンバサダーを務めるサンドウィッチマン、劇場・こけら落とし公演の原作・脚本・ クリエイティブプロデューサーを務める加藤、施設7階で開催される『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』からドラえもんが登場した。
さらに伊達は「きょう帰るんですか？」、富澤は「あしたはどこ行くんですか？」と質問攻め。「（あすは）ディズニー」と正直な回答があると加藤は「節操ないですね（笑）」とツッコミを入れつつ「しょうがないせっかくなので楽しんで」と笑いをおこした。
午前10時にカウントダウンで開業をみんなで祝福した後は入口に立って4人が一般客を施設内へと出迎え。「いらっしゃいませ」「楽しんでね」とそれぞれ声をかけていた。