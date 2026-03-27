【エルサレム＝福島利之】イスラエルの民放「チャンネル１２」などは２５日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相がトランプ米大統領と電話会談した際、イラン国民に街頭に出て政権を打倒するよう共同で呼びかけることを提案し、拒否されたと報じた。

米イスラエルの当局者の話としている。米国とイスラエルは、イランの体制崩壊を巡る思惑では温度差が浮き彫りになっている。

報道によると、イスラエル軍がイランの最高安全保障委員会のアリ・ラリジャニ事務局長を１６日夜に空爆で殺害した後、ネタニヤフ氏は、イラン国民への蜂起の呼びかけをトランプ氏に提案した。しかし、トランプ氏は、イラン国民が街頭に出たとしても「（治安部隊に）なぎ倒されるだけだ」と述べ、同意しなかった。

イスラエルは軍事攻撃で民衆蜂起の環境を作り、イランの体制を崩壊させることを目指している。これに対し、米国は、イランの体制崩壊については軍事攻撃の「おまけ」（米ニュースサイトのアクシオス）とみなしているという。

ネタニヤフ氏は１７日、「我々は上空から見守っている」と述べ、イラン国民に蜂起を促す声明を単独で出したが、蜂起は起きなかった。