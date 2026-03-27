米加州ロスアラミトス統合軍訓練基地に整列したUH60ブラックホークヘリコプターの編隊/Staff Sgt. Chau Le/40th Infantry Division/US Army National Guard

ワシントン（CNN）米カリフォルニア州サンタアナのジョン・ウェイン空港上空で、着陸しようとした旅客機の直前を州兵のヘリコプターが横切る異常接近があり、米連邦航空局（FAA）が調査に乗り出した。

現地時間の24日夕、同州サンフランシスコ発のユナイテッド航空589便（ボーイング737型機）がジョン・ウェイン空港に着陸準備をしていたところ、操縦室の衝突回避警報が鳴った。

警報を作動させたのはカリフォルニア州兵のブラックホークヘリコプター「UH60」だった

航空機追跡サイトのFlightRadar24によると、両機の距離は最接近した時点で垂直方向に約160メートル、水平方向に約433メートルだった。

ユナイテッド航空によると、最終着陸態勢に入ったところで管制塔から「空港付近を飛行している軍のヘリコプターに注意を」と指示された。

警報の発動を受けてユナイテッド機は降下を中止し、ヘリコプターが通過して安全に着陸できるようになるまで高度を保ち続けた。

カリフォルニア州兵は同ヘリコプターについて、通常の訓練飛行中で基地へ戻る途中だったと説明。「管制塔と交信しながら、定められた有視界飛行方式（VFR）ルートに沿って、指定された高度でロスアラミトス飛行場へ帰還中だった」としている。

米国では2025年1月に首都ワシントンの空港付近で陸軍のブラックホークヘリコプターが訓練中にアメリカン航空の旅客機と衝突する事故があり、67人が死亡していた。