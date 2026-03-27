米旅客機と軍のブラックホークヘリが異常接近、FAAが調査 カリフォルニア州
ワシントン（CNN）米カリフォルニア州サンタアナのジョン・ウェイン空港上空で、着陸しようとした旅客機の直前を州兵のヘリコプターが横切る異常接近があり、米連邦航空局（FAA）が調査に乗り出した。
現地時間の24日夕、同州サンフランシスコ発のユナイテッド航空589便（ボーイング737型機）がジョン・ウェイン空港に着陸準備をしていたところ、操縦室の衝突回避警報が鳴った。
警報を作動させたのはカリフォルニア州兵のブラックホークヘリコプター「UH60」だった
航空機追跡サイトのFlightRadar24によると、両機の距離は最接近した時点で垂直方向に約160メートル、水平方向に約433メートルだった。
ユナイテッド航空によると、最終着陸態勢に入ったところで管制塔から「空港付近を飛行している軍のヘリコプターに注意を」と指示された。
警報の発動を受けてユナイテッド機は降下を中止し、ヘリコプターが通過して安全に着陸できるようになるまで高度を保ち続けた。
カリフォルニア州兵は同ヘリコプターについて、通常の訓練飛行中で基地へ戻る途中だったと説明。「管制塔と交信しながら、定められた有視界飛行方式（VFR）ルートに沿って、指定された高度でロスアラミトス飛行場へ帰還中だった」としている。
米国では2025年1月に首都ワシントンの空港付近で陸軍のブラックホークヘリコプターが訓練中にアメリカン航空の旅客機と衝突する事故があり、67人が死亡していた。