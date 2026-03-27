◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が「４番・一塁」で先発出場し、３回に華麗な守備で、ピンチを救った。

両軍無得点の３回は、先発の山本由伸投手が下位打線に２本のヒットを浴びて１死一、二塁のピンチを迎えたが、マルテの強烈な一塁線へのライナーを華麗にジャンピングキャッチ。飛び出した二塁走者を見逃さずに、素早い送球で一直併殺を完成させた。

先発の山本は、２年連続でメジャー２度目となる開幕投手。昨季は５回３安打１失点で勝利投手になった。２年連続で開幕戦白星となれば、日本人投手史上初の快挙となる。現役選手でも昨年から２年連続での開幕戦先発＆勝利の権利を持っているのは山本だけだ。ＷＢＣにも出場し、オープン戦は３登板で２勝無敗、防御率２・７９と調子を上げてきていた。

２４、２５年は球団史上初めてワールドシリーズを２年連続で制したドジャース。この日は昨季の２連覇を記念して金色をあしらったユニホームを着用した。チームは３回を終了し、両軍無得点となっている。