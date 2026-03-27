◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝枠順決定

毎日杯の出走馬７頭の枠順が、３月２７日、決定した。未勝利馬としてアルメリア賞・１勝クラスを制したカフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）は武豊騎手とのコンビ継続で、２枠２番。シンザン記念３着のアルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は４枠４番に決まった。フラワーＣで重賞初制覇し勢いに乗る原優介騎手と初戦からコンビを組むブリガンティン（牡３歳、美浦・松山将樹厩舎、父ベンバトル）は５枠５番からスタートする。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

＜１＞フレイムスター 牡３歳 ５７キロ 団野 大成

＜２＞カフジエメンタール 牡３歳 ５７キロ 武豊

＜３＞ローベルクランツ 牡３歳 ５７キロ 松山 弘平

＜４＞アルトラムス 牡３歳 ５７キロ 岩田 望来

＜５＞ブリガンティン 牡３歳 ５７キロ 原 優介

＜６＞ウップヘリーア 牡３歳 ５７キロ 吉村 誠之助

＜７＞シーズザスローン 牡３歳 ５７キロ 幸 英明