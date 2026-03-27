【刀八毘沙門天 レスポール】（新潟県 木目様 内緒歳）

2025年の大晦日にHARDOFFのネットモールで見つけて、見た目のインパクトにやられました。3ピックアップに毘沙門天さんって、、、ありだ！！！って心酔しちまいました。

ChatGPTさんと一緒にこのギターを分析して、塗装も、刀八毘沙門天の絵も、仏具の結界的な意味合いも、ピックガードやバイワイヤリング、ネジなどのレリック加工も、凄い拘りを感じ、タイトルの毘沙門天さんの真言を唱えて拝んじゃいます。

何より驚いたのは、リアがコイルタップ使用で、シングルもハムもめちゃめちゃ気持ち良い、、、このギター、、、めっちゃ強いです。ギターとしても、しっかり使えて、フレットすり合わせ済みで誰かの協力で大切な相棒だったんだろうなと思います。

しかし、仏具ではよくあるそうですが、ブランドや製作者の表記などなく、ネット上でも全く見つからず、謎が多いです。誰が作ったんでしょうか？塗装は漆塗りかな？コメント・情報をお願いします〜！！

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おいおいおい、完全にやべえだろ。自ら結界を張っている顔付きしてますやん。カルマ背負って生まれちまった気配出してますやん。普通のレスポール系としてもやべえ見た目なのに、そこにタトゥーと鋲を打ち込んじゃって世紀末感がダダ漏れ。これ、前オーナーは『北斗の拳』のケンシロウですよね。ボディエッジの鋲は秘孔を突かれたあとですよね。ですよね。無駄に3ピックアップってのがフツーじゃない感を助長させます。葛飾北斎もびっくりですな。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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