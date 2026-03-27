もふもふ大軍勢で敵をなぎ倒す爽快感！ SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

記事ポイント SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」の事前登録が2026年3月13日よりスタート集団戦闘×ローグライト×合成を組み合わせたファンタジーRPG6大種族による戦略バトルや7つのミニゲームなど多彩なコンテンツを用意 SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」の事前登録が2026年3月13日よりスタート集団戦闘×ローグライト×合成を組み合わせたファンタジーRPG6大種族による戦略バトルや7つのミニゲームなど多彩なコンテンツを用意

SEVENが、スマートフォン向けゲーム「闇カワ！

もふもふハムスター団」の事前登録を2026年3月13日に開始しました。

集団戦闘×ローグライト×合成を融合させた新感覚のファンタジーRPGで、可愛くも勇敢なハムスターたちが大戦場を駆け巡ります。

SEVEN「闇カワ！もふもふハムスター団」

ゲーム名：闇カワ！もふもふハムスター団ジャンル：集団戦闘×ローグライト×合成 ファンタジーRPGプラットフォーム：App Store／Google Play事前登録開始日：2026年3月13日

本作は、万霊の想いが集まり形作られた世界「夢境万界（むきょうばんかい）」を舞台にしたファンタジーRPGです。

プレイヤーは可愛らしくも勇敢なハムスターの「行者（ぎょうじゃ）」となり、自らのチームを鍛え上げ、「悪夢の神」による侵食から世界を救う冒険に挑みます。

カジュアルで可愛いカートゥーンスタイルでありながら、鮮やかで豊かな色彩を用いた独特な「闇カワ！

」の世界観が特徴となっています。

仲間の召喚・合成・育成を通じて戦力を高め、戦場を埋め尽くす敵軍をまとめて吹き飛ばすような圧倒的な爽快感を追求しています。

ゲームの特徴

遊ぶたびに展開が変わる戦略バトルでは、仲間の召喚や強化要素がランダムに出現するため、毎回新鮮な感覚で攻略を楽しめます。

爽快な合成システムにより、仲間を自動合成して戦力を急上昇させ、一撃で敵をなぎ倒す快感を味わえるのが魅力です。

6大種族による戦略バトルが展開される中、プレイヤーは自分だけの戦い方を自由に構築できます。

「行者」自身のスキルや装備のほか、「従者」「秘蔵品」「天測儀」「役従」といった複数の軸に育成リソースを投入し、戦力を高めていく多角的な育成要素も備わっています。

攻撃・防禦・控制の3系統に分かれたスキルツリーから、プレイスタイルに合わせた強化を進められました。

多彩なコンテンツ

挑戦難易度の高い「深淵」ダンジョンや無限戦闘モードの「無尽の狂潮」など、やり込み要素が充実しています。

さらにワンタップゲームやランゲームといった7つのミニゲームも収録されており、気分転換にも最適です。

事前登録報酬

事前登録開始に合わせた記念キャンペーンが実施されており、リリース時にも多彩な特典が用意されています。

詳細は順次発表予定です。

集団戦闘×ローグライト×合成を組み合わせた独自のバトルシステムにより、遊ぶたびに異なる展開が楽しめます。

可愛いカートゥーンスタイルの「闇カワ！

」世界観と、戦場を埋め尽くす敵を一掃する爽快感が両立しているのが魅力です。

6大種族や多角的な育成要素、7つのミニゲームなど、長く遊べるコンテンツが豊富に揃っています。

SEVEN「闇カワ！

もふもふハムスター団」の紹介です。

よくある質問

Q. 「闇カワ！もふもふハムスター団」はどのようなゲームですか？

A. 集団戦闘×ローグライト×合成を組み合わせたファンタジーRPGです。

可愛いハムスターの「行者」となり、仲間を召喚・合成・育成しながら「悪夢の神」から世界を救う冒険に挑みます。

Q. 対応プラットフォームは何ですか？

A. App StoreとGoogle Playに対応しています。2026年3月13日より事前登録が開始されています。

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