車外から愛車の状態を丸ごと把握できる！ MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」

記事ポイント 約250cmの超ロングケーブルで車外からモニタリングできるプロ仕様OBD2診断機約36,000件の故障コード情報を内蔵し、9つのOBD2/EOBD標準プロトコルに対応QRコードによる診断レポート出力やバッテリー健康度チェック機能も搭載 約250cmの超ロングケーブルで車外からモニタリングできるプロ仕様OBD2診断機約36,000件の故障コード情報を内蔵し、9つのOBD2/EOBD標準プロトコルに対応QRコードによる診断レポート出力やバッテリー健康度チェック機能も搭載

カー用品ブランドMAXWINから、プロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」が登場しています。

約250cmの超ロングケーブルを搭載し、車外での作業効率を大幅に向上させた注目のアイテムです。

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」

販売店舗：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングケーブル長さ：約250cmモニター：2.8インチ液晶ディスプレイ内蔵エラーコード情報：約36,000件対応車種：OBD2機能搭載車（日本車：2005年〜、アメリカ車：1998年〜、ヨーロッパ車：2002年〜）サイズ：約155×87×24 mm／重量：246g（本体）表示言語：日本語含む10言語対応

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」は、車両のOBD2コネクタに接続して各種情報を確認できる高機能診断機です。

従来品から大幅にパワーアップした機能を多数備えており、プロの整備士から車好きのオーナーまで幅広く活用できます。

最大の特徴は、約250cmの超ロングケーブルです。

コネクターを車両に接続したまま車外に出て、エンジンの状態をモニタリングできます。

約250cmの超ロングケーブルで車外作業に対応

従来より約250cmに延長されたケーブルにより、車外でエンジンの状態を見ながら作業できます。

狭い車内に体をねじ込む必要がなく、作業性が大幅に向上していました。

リアルタイム電圧測定とバッテリー診断

車両のリアルタイム電圧を表示し、バッテリー状態を一目で確認できます。

バッテリー寿命（健康度）やバッテリー残量を測定する機能も搭載されています。

さらに、車両データストリームや故障コードなどの情報からQRコードを作成し、診断レポートとして表示する機能にも対応していました。

約36,000件の故障コード情報を内蔵

9つのOBD2/EOBD標準プロトコルをサポートし、故障コードの読み取り・クリア、フリーズフレームデータ読み取り、I/M準備状態、データストリームの読み取りなど多彩な機能を備えています。

車両の故障コードを迅速に読み取り、クリアする機能も搭載されています。

コード照会機能では、従来品の約3,000件に対し、本製品は約36,000件もの故障コード情報を内蔵しており、あらゆる故障コードを検索できます。

内蔵故障コードの内訳は、Pグループ32,340件、Uグループ3,376件、Bグループ105件、Cグループ76件です。

I/M準備状態では、排ガス関連の諸項目をテストできます。

エンジン系の一連の項目をスキャンし、迅速に結果を表示します。

エンジンのリアルタイムデータも読み取れるため、車両の走行状態や潜在的な問題をより簡単に発見できました。

動作温度範囲は-20℃〜60℃で、入力電圧はDC 9-16Vに対応しています。

本体重量は246gと軽量で、持ち運びにも便利です。

約250cmの超ロングケーブルにより、車外でのモニタリングが快適に行えます。

約36,000件の故障コード情報を内蔵し、従来品の約12倍もの情報量であらゆるトラブルに対応できます。

9つのOBD2/EOBD標準プロトコルをサポートしているため、幅広い車種で活用できるのが魅力です。

MAXWIN「OBD2-DIA02-PLUS」の紹介です。

よくある質問

Q. OBD2-DIA02-PLUSはどの車種に対応していますか？

A. OBD2機能搭載車に対応しています。

日本車は2005年以降、アメリカ車は1998年以降、ヨーロッパ車は2002年以降のモデルが対象です。

Q. 内蔵されている故障コード情報は何件ですか？

A. 約36,000件の故障コード情報が内蔵されています。

内訳はPグループ32,340件、Uグループ3,376件、Bグループ105件、Cグループ76件です。

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