山間部や離島にも出向ける！ 補聴器フォーラム東海・MONET・損保ジャパン・ATグループ「ほちょうきカー」

記事ポイント トヨタ「ハイエース」ベースの防音・音響設計車両「ほちょうきカー」を4者共同で開発山間部や離島の医療施設・介護施設にも出向き、補聴器の効果測定やフィッティングを提供2026年度に東海地区・首都圏で実証実験を開始予定 トヨタ「ハイエース」ベースの防音・音響設計車両「ほちょうきカー」を4者共同で開発山間部や離島の医療施設・介護施設にも出向き、補聴器の効果測定やフィッティングを提供2026年度に東海地区・首都圏で実証実験を開始予定

補聴器フォーラム東海、MONET Technologies、損保ジャパン、ATグループの4者が、補聴器の効果測定が可能な車両「ほちょうきカー」を共同開発しています。

東海地区・首都圏の医療機関や介護施設と連携し、2026年度に実証実験を開始予定です。

補聴器フォーラム東海・MONET・損保ジャパン・ATグループ「ほちょうきカー」

車両名：ほちょうきカーベース車両：トヨタ「ハイエース」共同開発：補聴器フォーラム東海実行委員会・MONET Technologies・損保ジャパン・ATグループ実証実験：2026年度開始予定（東海地区・首都圏）

「ほちょうきカー」は、トヨタ「ハイエース」をベースに設計された車両です。

高度な防音・音響設計により、補聴器の効果測定に必要な音の反響を抑えた環境を備えています。

車両が走行可能な場所であれば、山間部や離島の医療施設・介護施設、患者の自宅付近など、さまざまなエリアへ出向けます。

難聴と認知症リスク

高齢者の難聴は、周囲の音情報が制限されることで交通事故のリスクを高めました。

Lancet認知症予防・介入・ケアに関する国際委員会の2024年レポートでは、難聴が最大の修正可能なリスク要因と評価されています。

補聴器の使用は、認知機能の維持に有効です。

一方、補聴器を満足して活用するには適切なフィッティングが必要となります。

しかし、そのフィッティングに欠かせない音場検査環境を備える耳鼻咽喉科クリニックや補聴器販売店は、全国的に充実しているとは言えません。

「ほちょうきカー」のサービス体制

こうした課題を受け、言語聴覚士や認定補聴器技能者が「ほちょうきカー」で介護施設や患者の自宅付近を訪問します。

車両内で正確な聴力測定や補聴器の効果測定に加え、適切なフィッティングにも対応しています。

さらに、医療機関の医師とオンラインで接続し、遠隔診療も受けられました。

2026年度より、SOMPOケアなどの介護サービス事業者や認定補聴器販売店と連携した実証実験が予定されています。

補聴器医療相談会などのイベント開催も計画に含まれます。

「ほちょうきカー」は、移動式の音場検査環境により、山間部や離島でも正確な補聴器フィッティングを届けられます。

難聴による認知症リスクの低減にも貢献する取り組みです。

医師との遠隔診療にも対応し、専門的な補聴器ケアを身近な場所で受けられる体制が整っています。

「ほちょうきカー」の紹介です。

よくある質問

Q. 「ほちょうきカー」はどのような車両ですか

A. トヨタ「ハイエース」をベースに高度な防音・音響設計を施した車両で、補聴器の効果測定に必要な音の反響を抑えた環境を備えています。

Q. 実証実験はいつ・どこで行われますか

A. 2026年度に東海地区および首都圏の医療機関や介護施設と連携して開始される予定です。

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