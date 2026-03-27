ミラノ五輪では、フリーでの完璧な演技で、5位から大逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。ただ、2019年の結成時、木原龍一はバイト生活中で、三浦璃来も壁にぶち当たっていた。それから7年。2人を成長させた、カナダでの暮らしとは――。

【画像】「ラフな練習着姿が新鮮！」「筋力がスゴイ…」三浦璃来を片手で持ち上げる木原龍一

初出：「週刊文春」2026年3月5日号。年齢、肩書は当時のまま。



三浦璃来と木原龍一 ©JMPA

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カナダ・オンタリオ州の州都トロント。その中心街から車で15分ほど走ると、トップアスリートたちが通う診療所がある。そこでマッサージセラピストを務めているのは青嶋正氏。これまでに羽生結弦や紀平梨花らに施術し、日本オリンピック委員会の強化スタッフだった時期もある。

2019年の秋、彼のもとを1人の若者が訪ねてきた。 “りくりゅう”の木原龍一（33）だった。

「力を貸してほしいんです」

切実なまなざしで、青嶋氏を見つめる。その隣に、ペアの三浦璃来（24）の姿はなかった。青嶋氏が言う。

「今でこそいつも一緒に来ていますが、当時の彼女は17歳。怪我とは無縁だったから、コンディショニングの必要性を感じたことがなかったのでしょう。ウチに初めて来た時も、『無理やり連れてこられた』という顔をしていました」

三浦はいつもマリオカートを

木原が施術を受けている間も、特に興味を示すことはなかった。三浦の視線の先にはいつも、持ってきたニンテンドースイッチのマリオカートがあった。

当時、りくりゅうの顔と名前を知っているのは熱心なフィギュアファンぐらいだった。木原も「大会に出ても取材陣が自分たちの前を素通りしていく」と自虐的に語っていたほどだ。

それから7年目の冬。カナダでの長い“共同生活”を経て、2人は世界中が知る金メダリストになった。

アメリカで「つきあっているのか？」と…

ペアのショートではミスで5位に沈むも、2月17日のフリーで、大逆転金メダルを獲得した、りくりゅうペア。氷上の演技と共に注目されているのが、リンクで熱い抱擁を交わすなどの、2人の“親密さ”だ。米スポーツサイト「Heavy」が「『りくりゅう』はつきあっているのか？」という記事を掲載。世界中が彼らに注目しているのだ。

三浦は01年、兵庫県宝塚市に生まれた。自動車整備工場経営の親のもと、5歳でスケートを始める。小学4年生の頃、スケート上達のため空手教室へ通った。空手教室「龍舞会」師範の味(あじ)地(ち)淳夫氏が語る。

「精神力と身体を鍛えたいと、親御さんが連れてこられました。運動神経が抜群で技の飲み込みも早かった。スケートをしていたからか、回転ジャンプからの回し蹴りが得意技。自分よりも大きな子を倒していました」

ペアの技が「すごく楽しい」

この頃、日本スケート連盟主催のペアのトライアウトにも参加。14年のソチ五輪で団体戦が新種目として導入されるため、ペアの強化を図るべく行われていたのだ。指導した元カナダ代表の若松詩子氏が語る。

「ジュニア時代の璃来ちゃんは、元気一杯な女の子で、ペアの技が『すごく楽しい』と話してくれた。ペアの技にはリフトや、男性が片手で女性を支えてコンパスのように回転するデススパイラルなど、恐怖心を抱く技もありますが、恐さを感じていない様子でした」

中学2年生で4歳年上の市橋翔哉とペアを組むが、世界の壁は高かった。シングル時代の2人を指導した、ソルトレイクシティ五輪日本代表の本田武史氏が言う。

「ペアは安全面でシングルと一緒に練習することができず、練習時間が確保しにくい。指導者も多くなく、私もソロのジャンプは教えたりもしましたが、リフトなど専門的な技はわからないところがある。19年頃には、璃来もペアをどうしようか悩んでいました」

一方の木原は1992年、愛知県東海市に生まれた。地元テレビ局勤務の親のもと、4歳の頃にスケートを始めた。スケートの名門・中京大中京高校、そして中京大に進学するも、5、6歳上の世代は郄橋大輔や織田信成などスター揃い。目立った結果を残せていなかった2011年、木原にペア転向を打診したのが、のちにスケート連盟の強化部長を務める小林芳子氏（現・強化副部長）だった。

「先生、ペアって大変です」

時事通信運動部デスクの和田隆文氏が明かす。

「小林さんは大柄な男子選手に『ペアにならないか』と声を掛けて回っていました。なかなか良い反応が得られない中で、木原選手の反応は悪くなかった。小林さんが木原選手の両親に転向に向けて説明に行くと、父親から『芳子さん、梯子だけは外さないでくださいよ』と言われたといいます」

木原は高橋成美とペアを結成し、米デトロイトへ拠点を移したが、苦難を味わう。前出の若松氏が語る。

「ペアの技術を学ぶだけでも大変ですし、女性を持ち上げるのには力もテクニックも必要。彼は細かったので苦労したでしょう。アイスショーで日本に帰ってきたとき、龍一君が『先生、ペアって大変です。難しいです』と弱音を口にしていました」

ペア解消→地元でアルバイトを開始

ソチ五輪でも、新たに須粼海羽とのペアで出場した18年の平昌五輪でも、結果は奮わなかった。翌年、ペアを解消して地元・愛知に戻り、幼少期に練習を積んだリンク「邦和スポーツランド（現・邦和みなとスポーツ＆カルチャー）」でアルバイトを始めた。同僚だった飯岡裕輔氏が振り返る。

「木原選手が『邦和で働かせてください』と言ってきました。彼は自分がスケートしかやってこなかったことを気にしていて『一般社会で働いてみたい』と」

業務は受付やリンクの監視、スケート靴の貸し出し、さらには隣接する宿泊施設のフロント対応など。

「お客様対応は丁寧で、目を見張るものがありました。小さなお子さんが来たときは、膝を曲げて、目線を合わせてスケート靴の受け渡しをしてあげていた」（同前）

当時、ペアが見つからなければ引退も考えていたという木原が、三浦と出会ったのが、19年6月のこと。（つづく）

〈17歳の三浦璃来と出会い…「女の子を3人も」木原龍一が“りくりゅう”結成前に抱いていた「唯一の懸念点」〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）