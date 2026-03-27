〈「取材陣が自分たちの前を素通りしていく」7年前に“運命の出会い”、バイト生活、ペア解消も経て…三浦璃来＆木原龍一ペアが金メダルを掴むまで〉から続く

ミラノ五輪では、フリーでの完璧な演技で、5位から大逆転で金メダルを獲得したりくりゅう。ただ、2019年の結成時、木原龍一はバイト生活中で、三浦璃来も壁にぶち当たっていた。それから7年。2人を成長させた、カナダでの暮らしとは――。（全3回の2回目／はじめから読む）

【画像】「ラフな練習着姿が新鮮！」「筋力がスゴイ…」三浦璃来を片手で持ち上げる木原龍一

初出：「週刊文春」2026年3月5日号。年齢、肩書は当時のまま。

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三浦璃来と木原龍一

当時、ペアが見つからなければ引退も考えていたという木原が、三浦と出会ったのが、2019年6月のこと。

「リュウイチ、靴を履け！」

その日、中京大アイスアリーナでは連盟のトライアウトが開催されており、木原は手伝いに駆り出されていた。三浦は市橋翔哉との合宿中だった。トライアウトが終わった頃、指導者として連盟が招いていたブルーノ・マルコット氏が、帰ろうとする木原を呼び止めた。

「リュウイチ、靴を履け！」

ブルーノ氏と親交のある本田武史氏（ソルトレイクシティ五輪日本代表）が語る。

「滑り出した2人は初めて組んだにもかかわらず、タイミングも合っていて、ツイストリフトでも想像以上の高さだった」

ブルーノ氏は興奮してこう叫んだ。

「この2人を絶対組ませろ！」

当時17歳、高校3年生だった三浦

そこで本田氏は三浦の親に相談しに行ったという。

「本気でやるんだったら、海外を拠点にするしかない。それを高校3年生の女の子1人に決断させることはできません。親御さんも、璃来本人も悩んだと思います」

木原のかつての同僚、飯岡裕輔氏が言う。

「木原選手は『凄く相性が良いと思いました』と好感触でした。ただ、『相手がどう思うか次第ですね』と」

「女の子を3人も…」木原が抱えていた“唯一の懸念点”

19年8月5日、正式に「りくりゅう」ペアが結成されることとなったが、木原には唯一、懸念点があった。日本スケート連盟の小林芳子氏に報告した際、「でも1つ問題があって」と、こう切り出した。

「女の子を3人も替えて、変なやつだと思われませんか？」

時事通信運動部デスクの和田隆文氏の解説。

「木原選手は、高橋（成美）選手、須粼（海羽）選手とペアを替え、三浦選手が3人目。彼は一途であることが普通だと考えていたのでしょうが、フィギュアでペアを替えるのは珍しくない。木原選手の誠実さが窺えるエピソードで、小林さんは笑いながら語っていました」

その約2週間後、2人はブルーノ氏の待つカナダへと飛び立った。ここから2人の“共同生活”が始まる。（つづく）

カナダでの共同生活

ペア結成の約2週間後、2人はブルーノ氏の待つカナダへと飛び立った。ここから2人の“共同生活”が始まる。

2人が拠点にしたのは、トロント近郊の街・オークビル。当初、木原はアパートで独り暮らしをし、未成年だった三浦のホームステイ先から練習場まで、車で送迎をする生活だった。

「練習に使っているのは『Sixteen Mile Sports Complex』。リンクが4つあり、クリケット、水泳など複数のスポーツが出来る複合施設です」（連盟関係者）

平日の週5日、朝8時に練習場へ行き、まずはマットを並べてウォームアップ。リンクでの練習は、9時から約3時間行う。

練習環境は整った。だが、木原の身体には競技生活での疲労が蓄積されていた。そこで頼ったのが、冒頭（#1）のマッサージセラピスト、青嶋正氏だ。紹介したのは、木原と仲の良い元スケート選手の西野友(ゆう)毬(き)だった。

「西野さんに『彼、身体が故障だらけだからなんとかしてあげて』と言われていた。でもすぐには来ませんでした。オークビルから診療所までラッシュアワーだと片道1時間半から2時間かかってしまうので、大変なんですね」（青嶋氏）

診療所の電話が鳴ったのは、約3カ月後のことだ。木原は1人で訪れた。

「木原選手の身体を診てみると、古い怪我がそこら中にあって、最悪のコンディション。『回復までちょっと計算が立たないくらいだよ』と伝えました」（同前）

「引退も覚悟した」「璃来ちゃんと出会って…」

すると、木原は前を見据えてこう話したという。

「引退も1度覚悟したし、名古屋でもスケートリンクでアルバイトもやっていたけど、璃来ちゃんと出会ってもう1回火が付いた。もう1回挑戦したいんです」

そして、木原への施術が始まった。

「本来は毎日来てほしいところですが、移動も大変。そこで施術の内容をすべて解説し、セルフケアできるように教えました。それを実践できない人も多い中で、彼は真面目にやってくれた。おかげで、想定以上の早さで身体の調子は良くなっていきました」（青嶋氏）

変化していった2人の関係

青嶋氏から見て、2人の関係は、当初は「ぎこちなかった」という。

「オークビルは小さな街ですし、スケートをして家に帰る。その繰り返しですからストレスもたまる。そんななか木原選手が、三浦選手に合わせてあげていた。練習場への送り迎えをして、マッサージに連れて行って。休日にはショッピングモールに行って、三浦選手の服や化粧品の買い物に付き合ってあげたりもする」（同前）

診療所にお揃いのお手製弁当も持参していた。

「彼らは夕方から夜にかけて予約を入れることが多いのですが、往復4時間かけて診療所に来ると、夕食の時間に被ってしまう。そこで木原選手が、お弁当を持ってきていました」（同前）

20年春には新型コロナの影響を受ける。ロックダウンの影響で2カ月、滑ることができなかった。ホームシックになった三浦を、木原は気分転換にと、ドライブや散歩に連れ出した。

同じアパートに引っ越して

21年、三浦は木原の住むアパートの別の部屋に引っ越した。2人の信頼関係は徐々に強まっていった。

栄養士は付いているが、食事は自炊。木原の得意料理は圧力鍋を使ったカレーで、三浦はオムライスだが、

「木原の部屋のキッチンで三浦がチキンライスを作った時、ご飯が飛び散ってしまったそう。木原が『美味しいけれど、その後の掃除が……』とボヤいていたとか」（スポーツ紙記者）

もちろん、2人で街に出かけることもある。2人が訪れた日本食の『舞レストラン』の店員が語る。

「最初、若いカップルかと思いましたが、スポンサー名の沢山入ったジャケットを着ていたので、アスリートだとわかりました。色々な料理を注文し、全部平らげていました」

ペアにとって一番必要なこと

24年にはトロントに足を延ばし、カナダ国立バレエ団の「ドン・キホーテ」を見に行った。彼らをサポートする理学療法士のパトリック・ラヴォワ氏が元バレエ団関係者で、招待したのだ。パトリック氏が言う。

「龍一はこの経験を『プログラムのインスピレーションにした』と話していました。いまやダンサーたちも2人の大ファンです」

こうした2人の円滑な交流は、スケートにも好影響を与えた。青嶋氏が語る。

「ある時、調子を尋ねたら、三浦選手が『トリプルトーループの調子が悪くてこけっぱなしなんです』と言った。すると木原選手が、すぐに練習中に転んだ瞬間の映像をiPadから探し出して見せてくれた。それで私はミスの原因となっている身体の不調を導き出すことができた。木原選手が怪我して落ち込んでいる時、三浦選手が主導して『こうしようよ！』と提案することも。木原選手への施術中にマリオカートをすることも無くなった（笑）。2人とも成長していきました」

三浦の並外れた柔軟性

前出のパトリック氏は、

「2人のアスリートとしての肉体を過小評価してはなりません。特に璃来は、並外れた柔軟性を持っているからこそ、スケーティングやリフトの際の負荷をコントロールするため、筋力が求められるのです」

怪我などによる好不調の波はあったが、着実に結果も出していった。22年の北京五輪では、団体初の銀メダルに貢献。22-23シーズンには世界選手権、4大陸選手権、グランプリファイナルで優勝。年間グランドスラムを達成した。

フリーの衣装は約60時間かけて

ミラノ五輪に臨むにあたっては衣装にもこだわった。フリーの衣装を手掛けた、カナダ人デザイナーのマシュー・キャロン氏が明かす。

「龍一は着心地と動きやすさを重視して、七分袖を好みました。璃来はノースリーブのデザインが、一番スケートがしやすいと言っていた。そして目指したのは、2人のルックスが同じに見えることなく、繋がりを感じさせること。龍一の衣装は約30時間で完成しましたが、璃来の衣装は細かい石留めとカスタムプリント、ペイント作業などで約60時間かかりました」

ミラノへ旅立つ直前、診療所を訪れた2人に、青嶋氏はこう声をかけたという。

「金メダル獲っちゃったら、持ってきてね！」

そして世界一の座を掴み取った2人。日本のみならず、世界でも「つきあってるの？」と、“りくりゅうフィーバー”は過熱しているが、前出の本田氏が言う。

「今度会ったら聞いてみようかと思っていました（笑）。でも、それだけ近い距離にいる、それくらい信頼関係が見えているというのが、ペアにとって一番必要なことなのかなと思いました」

今後、ペアはどうしていくのだろうか。

「ブルーノは、『オリンピックが終わるまではその話は一切しない』と言っていました。龍一も30代と言ってもまだ戦えるし、璃来も若い。ただ、龍一が先に引退しても、璃来はパートナーは『彼以外にはいない』と思っているのではないでしょうか」（同前）

深い絆で結ばれた2人の生活は、これからも続いていく。

〈「故障だらけ」「最悪のコンディション」“引退も考えた”木原龍一の体には…“りくりゅう”の関係を変えたカナダでの出来事「璃来ちゃんと出会って…」〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月5日号）