ステージ4のがんを公表している、元お笑いコンビ「トラッシュスター」のマサ越前（35）が、つらい心境を明かした。

【映像】マサ越前、杖をつく姿や動画で心境を伝える様子

マサは2024年12月、Xで胃がんの宣告を受けたことを明かし、胃の3分の2を摘出する手術を行ったことを公表。翌年8月には、「肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました。病院での診断結果はステージ4の末期がんでした」と報告し、治療に専念することを明かしていた。

その後は闘病生活について発信しており、抗がん剤治療を受ける様子や、「35歳で杖デビュー。おじいちゃん過ぎるて！ 勘弁してくれ！」とつづった、杖をつく姿などを公開してきた。

マサ越前、つらい心境を明かす

2026年3月26日に更新したInstagramでは、「つらい日々に本当に終わりはくるのか。やっぱりそれをふと考えてしまう。体のしんどさに伴い、メンタルもやられ、涙がとまらなくなる。それでも命の大切さを発信したくて、泣きながらでもインスタライブをしたりして くらいついている。なぜならそこには応援してくださる仲間がいるから。何があっても今はそこで力をもらえる」と、心境をつづった。

続けて、病院で撮影した写真とともに「きのうは久々のCT検査と抗がん剤治療に病院へ行ってきました。今の苦しさが抗がん剤の副作用なのか、がんの進行なのかは結果が出ないとわかりませんが、完治の方に進んでいることを願いたいです。現状、食べれる量は少ないですが、食べたい欲はあります。体が衰退したりはしていません。ステロイドの影響で、顔やおなかを中心にむくみがとれませんが、これは副作用です。なので今は、体重が増えた方がいいみたいです。結果、食事がキーマンなんですね」と明かした。

続く投稿では動画をアップし、「皆様の全力の応援をいただきながら、必ず元気になって、最高の恩返しの形になればなと思っております。必ずがんに勝ちますので、これからもよろしくお願いいたします。以上、マサ越前でした。（髪）なくなっちゃった…」とファンへ向けメッセージを送っている。（『ABEMA NEWS』より）