◇第98回全国選抜高校野球大会第9日 準々決勝 中京大中京（愛知）2―1八戸学院光星（青森）（2026年3月27日 甲子園）

昨秋の東海王者の中京大中京（愛知）が準々決勝で八戸学院光星（青森）を破り、5年ぶりとなる4強に一番乗りを果たした。1931年（昭6）の第8回大会に初出場以来、選抜で歴代1位を更新する通算61勝目をマークした。

初回2死一、二塁から5番・松田知輝（2年）の右越え適時二塁打で先制。同点に追いつかれて迎えた5回1死三塁から神達大武（2年）中犠飛で勝ち越した。

エース右腕・安藤歩叶（あると、3年）は初回に制球が定まらずに1失点したが、2回以降は140キロ台の直球、鋭いスプリット、スライダーをリズムよく投げ込み、スコアボードに「0」を並べた。8回からは左腕・太田匠哉（3年）がマウンドに上がり、打者6人をパーフェクトに抑えた。

高橋源一郎監督（46）は試合後、5年ぶりの4強に「一戦一戦戦ってきているので、まだ実感はないんですけど、きょうは2人の投手がよく投げてくれたと思います」と7回1失点の安藤、2回無失点の太田を称えた。そして「安藤は立ち上がりはちょっと不安定なところもあったんですけれども、尻上がりに本来の投球ができ、制球も定まり相手の的を絞らせない投球ができたと思います。正直、迷いましたが、太田の状態もいいので捕手と相談して、ピンチを招く前に太田に継投しました」と話した。