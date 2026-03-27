JR東海は、2026年度の重点施策と関連設備投資についてに発表した。単体の設備投資額は7,180億円で、うち3,670億円はリニア中央新幹線関連の設備投資となる。

輸送サービスの充実には860億円を投じる。東海道新幹線では、一部時間帯で「のぞみ」を1時間に最大13本運転する「のぞみ13本ダイヤ」を活用し、需要にあわせた弾力的な列車設定を行う。また、営業車検測機能を持つ編成を含めて、N700Sの投入を進める。駅設備では、全駅への可動柵設置を目指すとともに、自動運転（GOA2）の導入に向けた開発を進める。これに先行して、定位置停止制御（TASC）の運用を全駅・全営業列車で開始する。

在来線では、新型特急車両「385系」の量産先行車を新製して走行試験を開始するほか、ハイブリッド方式の新型車両「HC35形」の設計を進める。また、2027年春のTOICAエリアの拡大と、「南紀」のチケットレス乗車サービス開始に向けた準備を進める。このほか、「しなの」「ひだ」等の特急列車は、需要にあわせた弾力的な増結や増発を行う。駅設備では、名古屋駅2番線ホームへの可動柵設置に向けた設計を進めるとともに、刈谷駅でホームの拡幅、可動柵設置等の工事を進める。

安全・安定輸送の確保には1,700億円を投じる。東海道新幹線では、大規模改修工事を進めるほか、脱線防止ガードの全線敷設と、豪雨被害対策のための盛土強化を進める。

3,670億円を投じるリニア中央新幹線関連では、プロジェクトの完遂に向けて健全経営と安定配当を堅持しつつ、工事の安全・環境の保全・地域との連携を重視し、早期開業に取り組む

このほか、超電導リニアの技術開発によるコストダウン及びブラッシュアップに110億円、営業施策の強化に190億円、グループ事業の推進に20億円（別途、連結子会社の設備投資額として600億円）、技術開発の推進、高速鉄道システムの海外展開に5億円を投じる。