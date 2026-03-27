ヒルトン東京ベイの初夏アフタヌーンティー。マンゴーやメロン、枇杷などサマーフルーツが13種類も！
◆ヒルトン東京ベイの初夏アフタヌーンティー。マンゴーやメロン、枇杷などサマーフルーツが13種類も！
ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva（シルバ）」より、13種類のフルーツを使用した「Fruit Afternoon Tea」が登場。期間は、2026年4月22日（水）から6月23日（火）まで。
マンゴー、メロンなどの人気フルーツに加え、枇杷（びわ）やパッションフルーツなど、初夏のさまざまなフルーツを一度に堪能。味わい豊かなセイボリーと、期間限定モクテルもお届けする。目でも楽しめるフルーツたっぷりのアフタヌーンティーをどうぞ。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva」に、「Fruit Afternoon Tea」が登場。期間は2026年4月22日（水）から6月23日（火）まで
・マンゴーやメロン、枇杷、オレンジなど13種類ものフルーツを使用
・フルーツのみずみずしさを活かした彩り豊かな全7種類のスイーツ
・レモンを使ったスコーンも。甘夏みかん＆トマトのジャムやパッションフルーツのバタークリームと一緒に
・フルーツとハーブを使ったセイボリーは爽やかな味わい
・オプションでぜひオーダーしたい、初夏限定のモクテルも
マンゴーのパフェをはじめ、メロンや枇杷、オレンジを使用したスイーツでフルーツのおいしさを堪能
今回登場したのは、13種類ものフルーツを一度に楽しむことができる彩り豊かなアフタヌーンティー。
フルーツをたっぷりと使用したスイーツは全7種類。マンゴーとココナッツのプリンを2層仕立てにし、その上にマンゴー、タイム、ホワイトチョコレートを飾ったトロピカルなパフェ「マンゴーココナッツパフェ」をはじめ、メロンの網目模様を再現したホワイトチョコレートの装飾が目を引く「メロンとバニラのムース」、枇杷の上品な甘みとレアチーズの爽やかな酸味が絶妙に調和した「枇杷のレアチーズケーキ」など、鮮やかに彩られたスイーツがお目見えする。
柑橘の爽やかな酸味とアーモンドの香ばしさを合わせた「オレンジとグレープフルーツのアーモンドタルト」は、香ばしく焼きあげたアーモンドクリームのタルトにカスタードクリームを絞り、オレンジとルビーグレープフルーツを飾った華やかな1品に。
美しい彩りや遊び心を添えた、目でも楽しめるスイーツが勢揃い
ほかにも、スプーン型のクッキーに、ローズマリーが香るパイナップルのコンポートとレモンクリームを閉じ込めた球体のチョコレートをのせ、「レモンクリームのホワイトチョコ＆パイナップルのローズマリーコンポート」、アーモンド、クルミ、アプリコットをたっぷりと加えて焼きあげたスティック状の「アプリコットブラウニー」、バスケットのかごをイメージした「フルーツカスタードのクッキーシュー」など、目にも楽しい遊び心のあるスイーツがラインナップ。
スコーンは、定番のプレーンに加え、レモンのコンフィを練り込んで焼きあげ、レモンシュガーをまとわせた爽やかな1品も。甘夏みかんをトマトと一緒に炊き上げたジャム、パッションフルーツの香りが際立つリリコイバタークリーム、クロテッドクリームが一緒に提供されるので、味変も楽しもう。
フルーツ×ハーブで爽やかに楽しむこだわりのセイボリー
初夏の息吹を感じる6種類のセイボリーでは、みずみずしいフルーツだけでなく、ローズマリーやセージ、ルッコラなどのハーブを取り入れた爽やかなアイテムを提供。
ハーブの芳醇な香りと豆のまろやかなコクが食欲をそそる「ハーブ香るローストポーク 白インゲン豆ソース」のほか、旬のズッキーニをカツオ節ベースの和出汁ジュレで味わう「ズッキーニのカルパッチョ 和だしジュレ添え」、香りや食感など五感を刺激するイタリア風揚げリゾット「生のりとタケノコのアランチーニ」といった、初夏らしい味わいと見た目に心が躍るセイボリーが盛りだくさん。
サラダやカリッと揚げたカルツォーネ、スムージーも
さらに、ぷりっとした小エビとまろやかなアボカドを組み合わせた「小エビとアボカドのサラダ」や、キウイフルーツ、ルッコラ、はちみつヨーグルトを用いた爽やかさと甘みが溶け合う「キウイとルッコラのスムージー 蜂蜜ヨーグルトとともに」、自家製のトマトソースとともにいただく「揚げカルツォーネ」も召し上がれ。
スペシャルドリンク「Early Summer Essence」もチェック！
より特別な時間を過ごしたい方は、別料金で注文できるスペシャルドリンク「Early Summer Essence」950円がおすすめ。
果実のやさしい甘みに柑橘の清涼感を重ね、フレッシュハーブとシトラスピールの香りを添えた初夏限定のモクテルは、初夏の風を思わせる爽やかな1杯。すっきりとした後味はスイーツとの相性も抜群なので、ぜひオーダーして。
初夏という季節を楽しむのにぴったりなこのアフタヌーンティーは、テイクアウトも用意。みずみずしいフルーツのおいしさを存分に堪能したい。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ヒルトン東京ベイのバーラウンジで、優雅なアフタヌーンティータイムを
舞浜エリアの人気ホテル、ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva（シルバ）」。森の中に建つヴィラから見える、オアシスのような空間で、オリジナルのカクテルや色鮮やかで目にも美しいアフタヌーンティーが味わえる。女子会やデートなど、憧れのホテルで素敵なひとときを過ごして。
ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva（シルバ）」より、13種類のフルーツを使用した「Fruit Afternoon Tea」が登場。期間は、2026年4月22日（水）から6月23日（火）まで。
マンゴー、メロンなどの人気フルーツに加え、枇杷（びわ）やパッションフルーツなど、初夏のさまざまなフルーツを一度に堪能。味わい豊かなセイボリーと、期間限定モクテルもお届けする。目でも楽しめるフルーツたっぷりのアフタヌーンティーをどうぞ。
・ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva」に、「Fruit Afternoon Tea」が登場。期間は2026年4月22日（水）から6月23日（火）まで
・マンゴーやメロン、枇杷、オレンジなど13種類ものフルーツを使用
・フルーツのみずみずしさを活かした彩り豊かな全7種類のスイーツ
・レモンを使ったスコーンも。甘夏みかん＆トマトのジャムやパッションフルーツのバタークリームと一緒に
・フルーツとハーブを使ったセイボリーは爽やかな味わい
・オプションでぜひオーダーしたい、初夏限定のモクテルも
マンゴーのパフェをはじめ、メロンや枇杷、オレンジを使用したスイーツでフルーツのおいしさを堪能
今回登場したのは、13種類ものフルーツを一度に楽しむことができる彩り豊かなアフタヌーンティー。
フルーツをたっぷりと使用したスイーツは全7種類。マンゴーとココナッツのプリンを2層仕立てにし、その上にマンゴー、タイム、ホワイトチョコレートを飾ったトロピカルなパフェ「マンゴーココナッツパフェ」をはじめ、メロンの網目模様を再現したホワイトチョコレートの装飾が目を引く「メロンとバニラのムース」、枇杷の上品な甘みとレアチーズの爽やかな酸味が絶妙に調和した「枇杷のレアチーズケーキ」など、鮮やかに彩られたスイーツがお目見えする。
柑橘の爽やかな酸味とアーモンドの香ばしさを合わせた「オレンジとグレープフルーツのアーモンドタルト」は、香ばしく焼きあげたアーモンドクリームのタルトにカスタードクリームを絞り、オレンジとルビーグレープフルーツを飾った華やかな1品に。
美しい彩りや遊び心を添えた、目でも楽しめるスイーツが勢揃い
ほかにも、スプーン型のクッキーに、ローズマリーが香るパイナップルのコンポートとレモンクリームを閉じ込めた球体のチョコレートをのせ、「レモンクリームのホワイトチョコ＆パイナップルのローズマリーコンポート」、アーモンド、クルミ、アプリコットをたっぷりと加えて焼きあげたスティック状の「アプリコットブラウニー」、バスケットのかごをイメージした「フルーツカスタードのクッキーシュー」など、目にも楽しい遊び心のあるスイーツがラインナップ。
スコーンは、定番のプレーンに加え、レモンのコンフィを練り込んで焼きあげ、レモンシュガーをまとわせた爽やかな1品も。甘夏みかんをトマトと一緒に炊き上げたジャム、パッションフルーツの香りが際立つリリコイバタークリーム、クロテッドクリームが一緒に提供されるので、味変も楽しもう。
フルーツ×ハーブで爽やかに楽しむこだわりのセイボリー
初夏の息吹を感じる6種類のセイボリーでは、みずみずしいフルーツだけでなく、ローズマリーやセージ、ルッコラなどのハーブを取り入れた爽やかなアイテムを提供。
ハーブの芳醇な香りと豆のまろやかなコクが食欲をそそる「ハーブ香るローストポーク 白インゲン豆ソース」のほか、旬のズッキーニをカツオ節ベースの和出汁ジュレで味わう「ズッキーニのカルパッチョ 和だしジュレ添え」、香りや食感など五感を刺激するイタリア風揚げリゾット「生のりとタケノコのアランチーニ」といった、初夏らしい味わいと見た目に心が躍るセイボリーが盛りだくさん。
サラダやカリッと揚げたカルツォーネ、スムージーも
さらに、ぷりっとした小エビとまろやかなアボカドを組み合わせた「小エビとアボカドのサラダ」や、キウイフルーツ、ルッコラ、はちみつヨーグルトを用いた爽やかさと甘みが溶け合う「キウイとルッコラのスムージー 蜂蜜ヨーグルトとともに」、自家製のトマトソースとともにいただく「揚げカルツォーネ」も召し上がれ。
スペシャルドリンク「Early Summer Essence」もチェック！
より特別な時間を過ごしたい方は、別料金で注文できるスペシャルドリンク「Early Summer Essence」950円がおすすめ。
果実のやさしい甘みに柑橘の清涼感を重ね、フレッシュハーブとシトラスピールの香りを添えた初夏限定のモクテルは、初夏の風を思わせる爽やかな1杯。すっきりとした後味はスイーツとの相性も抜群なので、ぜひオーダーして。
初夏という季節を楽しむのにぴったりなこのアフタヌーンティーは、テイクアウトも用意。みずみずしいフルーツのおいしさを存分に堪能したい。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ヒルトン東京ベイのバーラウンジで、優雅なアフタヌーンティータイムを
舞浜エリアの人気ホテル、ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva（シルバ）」。森の中に建つヴィラから見える、オアシスのような空間で、オリジナルのカクテルや色鮮やかで目にも美しいアフタヌーンティーが味わえる。女子会やデートなど、憧れのホテルで素敵なひとときを過ごして。