俳優谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が27日、最終回を迎えた。

最終回の特別企画として、出演者がみんなで話したいことをトークする企画で、谷原が上げたのは「物価高…中でも、おにぎり」。「おにぎり三つ食べられないと満足できない体なんですけど」と語り「前は500円で済んだのが1000円くらいいく」などと語った。これに対し、スペシャルキャスターを務める歌手で俳優武田鉄矢が「安心していいのは、これからアータもね、グングン食欲落ちるから」と、アドバイス？を送り、スタジオに笑いが広がった。

谷原は21年開始の「めざまし8」で4年、「サン！シャイン」で1年の計5年、フジの平日朝の顔を務めてきた。 谷原は番組終了2日後の29日に開始する同局系新番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回は午前7時半）のMCに就任。オズワルド伊藤俊介、同局の鈴木唯アナらと新たにコンビを組む。

谷原のおにぎり3個食べないと満足できない体発言に対し、番組で高齢者の視点でもの申してきた武田は「もうすぐ三個入らなくなるから、大丈夫よ〜。おいでおいで」と語った。番組は、量と価格どっちが優先？とのアンケートを紹介。量が減っても安い方がいいが43・4％と最多だった。量が十分なら高くてもいいが37・2％だった。谷原は「武田さんの論理で行くと、ぼく、5年か10年たったら内容量が減っても安い方がいいに傾くと」と訪ねると、武田は「うん、うん、そう」と頷いた。