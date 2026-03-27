女の子が「お酒を飲まない彼氏でよかった」と感じていること９パターン
お酒が飲めないと、飲み会やコンパなどの出会いの場から遠ざかってしまいがち。でも実は、そんなお酒が飲めない男性と付き合ってよかったと思っている女の子も結構いるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに「お酒を飲まない彼氏でよかった」と感じていることを教えていただきました。
【１】自分も飲めないので、お酒なしでのお付き合いを楽しめる
「二人とも飲めないので、相手に合わせる必要がない」（３０代女性）というように、お酒にいやいや付き合うストレスがなくてよかったという意見もあります。気になる女の子も飲めないなら、「僕も飲めないんだ」とアピールして共感を誘いましょう。
【２】ハイキングなど、昼間の健康的なデートが増える
「お酒中心のデートは夕方からになりがち。しかも次の日二日酔い…」（２０代女性）というように、昼間に体を動かすデートが増えて体調もよくなったという女の子もいるようです。とはいえ、たまには居酒屋やバーで、女の子の息抜きにも付き合いましょう。
【３】夜中に酔っ払って電話をかけてこないのでぐっすり眠れる
「いくら好きな人でも、酔っ払い電話は迷惑」（２０代女性）というように、飲んだ後、ヘベレケで電話されなくてすむという女の子もいます。ただし、酔った女の子がかけてきた電話には、やさしく応対する心の広さも持っておきましょう。
【４】電車やバスを使わず、クルマで好きなところに出かけられる
「お酒を飲まないことが前提なら、行き先が広がるし、帰りの時間を気にせずにすむ」（２０代女性）というように、飲酒運転の心配がないので、デートプランに広がりが生まれます。終電を気にすることがなくなるだけでなく、山奥の秘境に行って自然を満喫するなどのデートも提案できそうです。
【５】男性が酔っぱらうことがないので、いつでもまじめな話ができる
「お酒の場の会話は信用できない」（３０代女性）というように、男性がしらふでいてくれたほうが、真剣な話をしやすいのかもしれません。ただし、いつでもマジメでは退屈させる恐れがあるので、酔ってハイテンションになっている女の子にも付き合うようにしましょう。
【６】もし自分が酔ってしまっても、介抱してくれるので安心感がある
「一緒にベロベロになる心配がないので思いっきり飲める（笑）」（２０代女性）というように、彼がお酒を飲まないと心おきなくお酒を飲めるようです。普段の飲み会でも「介抱上手」を演じておくといいかもしれません。
【７】お酒の勢いで浮気をする心配がない
「そもそもお酒を飲まないので、『酔った勢い』がない」（２０代女性）というように、酔っ払わないので浮気の心配が減るという意見です。お酒が原因で浮気された経験がある女の子の前で、それとなく飲めないことをアピールしてみるのもいいかもしれません。
【８】飲み会に使うお金を、デートのために使える
「飲み会の会費や、毎日の晩酌代ってバカにならないもんね」（３０代女性）というように、お酒代をデート代や二人の貯金に回せるというメリットもあります。ただし、浪費グセがあると女の子の期待を裏切ることになるので、その場合は節約を心がけましょう。
【９】「飲み会に行く」という理由で、ほったらかしにされる心配がない
「いつでも連絡がとれるし、深夜に帰ってくることもまずない」（２０代女性）というようにお酒を理由にほうっておかれないのでいいようです。みんなが飲んでいる時間に、勉強やトレーニングをするなど有意義な過ごし方をしているとアピールするとよりいいかもしれません。
ほかにも、お酒を飲まない男性と付き合うメリットがあれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】自分も飲めないので、お酒なしでのお付き合いを楽しめる
「二人とも飲めないので、相手に合わせる必要がない」（３０代女性）というように、お酒にいやいや付き合うストレスがなくてよかったという意見もあります。気になる女の子も飲めないなら、「僕も飲めないんだ」とアピールして共感を誘いましょう。
「お酒中心のデートは夕方からになりがち。しかも次の日二日酔い…」（２０代女性）というように、昼間に体を動かすデートが増えて体調もよくなったという女の子もいるようです。とはいえ、たまには居酒屋やバーで、女の子の息抜きにも付き合いましょう。
【３】夜中に酔っ払って電話をかけてこないのでぐっすり眠れる
「いくら好きな人でも、酔っ払い電話は迷惑」（２０代女性）というように、飲んだ後、ヘベレケで電話されなくてすむという女の子もいます。ただし、酔った女の子がかけてきた電話には、やさしく応対する心の広さも持っておきましょう。
【４】電車やバスを使わず、クルマで好きなところに出かけられる
「お酒を飲まないことが前提なら、行き先が広がるし、帰りの時間を気にせずにすむ」（２０代女性）というように、飲酒運転の心配がないので、デートプランに広がりが生まれます。終電を気にすることがなくなるだけでなく、山奥の秘境に行って自然を満喫するなどのデートも提案できそうです。
【５】男性が酔っぱらうことがないので、いつでもまじめな話ができる
「お酒の場の会話は信用できない」（３０代女性）というように、男性がしらふでいてくれたほうが、真剣な話をしやすいのかもしれません。ただし、いつでもマジメでは退屈させる恐れがあるので、酔ってハイテンションになっている女の子にも付き合うようにしましょう。
【６】もし自分が酔ってしまっても、介抱してくれるので安心感がある
「一緒にベロベロになる心配がないので思いっきり飲める（笑）」（２０代女性）というように、彼がお酒を飲まないと心おきなくお酒を飲めるようです。普段の飲み会でも「介抱上手」を演じておくといいかもしれません。
【７】お酒の勢いで浮気をする心配がない
「そもそもお酒を飲まないので、『酔った勢い』がない」（２０代女性）というように、酔っ払わないので浮気の心配が減るという意見です。お酒が原因で浮気された経験がある女の子の前で、それとなく飲めないことをアピールしてみるのもいいかもしれません。
【８】飲み会に使うお金を、デートのために使える
「飲み会の会費や、毎日の晩酌代ってバカにならないもんね」（３０代女性）というように、お酒代をデート代や二人の貯金に回せるというメリットもあります。ただし、浪費グセがあると女の子の期待を裏切ることになるので、その場合は節約を心がけましょう。
【９】「飲み会に行く」という理由で、ほったらかしにされる心配がない
「いつでも連絡がとれるし、深夜に帰ってくることもまずない」（２０代女性）というようにお酒を理由にほうっておかれないのでいいようです。みんなが飲んでいる時間に、勉強やトレーニングをするなど有意義な過ごし方をしているとアピールするとよりいいかもしれません。
ほかにも、お酒を飲まない男性と付き合うメリットがあれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）