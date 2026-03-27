【TENITOL BIG ぬーどるストッパーフィギュア Nachoneko】 予約期間：3月27日10時～5月18日23時59分 発送：10月予定 価格：19,800円

フリューは、「TENITOL BIG ぬーどるストッパーフィギュア Nachoneko」を発売する。価格は19,800円。受注販売となり、3月27日10時から5月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで予約を受け付ける。商品の発送は10月の予定。

本商品は、ストリーマーのNachonekoさんを、フィギュアブランド「TENITOL」のBIGぬーどるストッパーフィギュアシリーズで立体化したもの。

猫のようにくつろぐ愛くるしい姿はフリューだけのオリジナルポーズ。丸みを帯びたしなやかな曲線美を造形で表現し、お馴染みの衣装や柔らかくなびく髪の質感は、繊細な彩色で仕上げられている。上目遣いでこちらを見つめる愛らしい表情も見どころ。

台座を使用しないため、様々な場所に自由にディスプレイできる。BIGサイズならではの抜群の存在感と、隅々まで作り込まれたディテールが楽しめる。

TENITOL BIG ぬーどるストッパーフィギュア Nachoneko

【イメージ画像】

【作品名】Nachoneko

【SKU】AMU-TNL0167

【価格】19,800円

【販売形態】受注販売

【商品サイズ】 約180×260×320mm（全高×横幅×奥行）

【仕様】プラスチック製 塗装済み完成品

【原型】モワノー

【彩色】B_Sachi

【撮影】Vaistar studio

【予約受付期間】3月27日10時～5月18日23時59分

【発送時期】10月発送予定

【ブランド】TENITOL

【商品タイプ】 BIG ぬーどるストッパーフィギュア

【予約場所】 FURYU HOBBY MALL ほか

(C)Nachoneko