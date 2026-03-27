◆センバツ第９日 ▽準々決勝 中京大中京２−１八戸学院光星（２７日・甲子園）

準優勝した１２年春以来となる２度目の４強入りを目指した八戸学院光星（青森）は、中京大中京（愛知）に接戦で敗れた。

試合は初回に両チーム１点ずつ取り合う展開でスタート。八戸学院光星は５回に安打に暴投などが絡んで１死三塁のピンチを背負い、中犠飛で勝ち越しを許した。６回からは「４番・ＤＨ」で先発出場していたエース北口晃大（３年）が、ＤＨを解除してマウンドへ。７回１死二塁のピンチを無失点に封じるなど力投したが、あと一歩届かなかった。

八戸学院光星は初戦の崇徳（広島）戦では、タイブレークに入った延長１０回に一挙９得点を奪う猛攻を見せて１５―６で勝利。滋賀学園の２回戦では４―４の同点で迎えた８回１死一、二塁から１番・菅沼晴斗（２年）が左前へ決勝打。投手陣は先発の岩崎賢成（２年）が４回２失点と試合を作り、５回からは「４番・ＤＨ」で出場していたエース・北口晃大（３年）にスイッチして接戦を制したが、この日は競り負ける結果となった。８