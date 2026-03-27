【ニュージャージー IRF2024ver. 1/7スケールフィギュア】 3月27日10時～5月18日23時59分 予約受付 12月 発送予定 価格：29,700円

フリューは、同社のホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」から「ニュージャージー IRF2024ver. 1/7スケールフィギュア」を発売する。価格は29,700円。3月27日10時から5月18日23時59分まで予約を受け付ける。商品の発送は12月の予定。

本商品は、シューティングRPG「アズールレーン」に登場する「ニュージャージー」を再現したフィギュア。バイクレースの祭典「鈴鹿8時間耐久ロードレース」にて披露された、IRF応援イラストの姿で立体化されている。

鮮やかなブルーを基調としたコスチュームは、光沢感のあるメタリック塗装で質感を再現。大胆に羽織ったジャケットやボディラインに沿った衣装の造形がニュージャージーの魅力的なプロポーションを引き立てる。ボリュームたっぷりのロングヘアと大きくはためくレースフラッグで躍動感あふれる仕上がりとなっている。

【ニュージャージー IRF2024ver. 1/7スケールフィギュア】

SKU：AMU-FNX1201

販売形態：受注販売

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

商品サイズ：全高：約340mm（レースフラッグ含む・台座含まない） 奥行：約280mm（台座含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：八色けい（ロイスエンタテインメント）

彩色：月柳

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

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