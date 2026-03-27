SHEGLAM新作リキッドアイブロウで叶える♡抜け感ナチュラル眉メイク

毎日のメイクで印象を大きく左右する“眉”。ナチュラルなのにしっかり垢抜けて見える、理想の眉を叶えたい方に注目したいのがSHEGLAMの新作リキッドアイブロウ。繊細な毛流れを簡単に描ける設計で、初心者でも扱いやすいのが魅力です。軽やかな描き心地と高いキープ力で、トレンドの抜け感眉を気軽に楽しめます♡

繊細ラインで自然な美眉に

「Brow-Fection Micro-Stroke Liquid Pen」は、細いラインが描きやすい設計で、自眉のような自然な毛流れを再現できるのが特徴。

ひと塗りでしっかり発色しながらもムラになりにくく、ナチュラルで立体感のある仕上がりを叶えます。眉メイクが苦手な方でも、簡単にトレンド感のある“抜け感眉”が完成します。

長時間キープの頼れる処方

ウォータープルーフ仕様で、汗や水に強く美しい仕上がりを長時間キープ。日常使いはもちろん、外出先やアクティブなシーンでも安心して使えるのが嬉しいポイントです。

軽やかな使用感でストレスなく使えるため、毎日のメイクに自然と取り入れやすいアイテムです。

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全6色の豊富なカラーバリエ

Brow-Fection Micro-Stroke Liquid Pen



価格：814円（税込）

髪色やメイクに合わせて選べる6色展開で、自分にぴったりのカラーが見つかります。

ナチュラル系からしっかり印象を引き締めるカラーまで揃っているので、理想の眉を自由にデザインできます。

カラー：Blonde／Taupe／Auburn／Chocolate／Espresso／Ebony

旬顔メイクは眉からアップデート

抜け感のあるナチュラル眉は、今っぽいメイクの鍵。SHEGLAMのリキッドアイブロウなら、テクニックいらずで繊細な毛流れを描けるので、いつものメイクをぐっと洗練された印象に導いてくれます。

毎日のメイクをもっと楽しく、もっと自分らしくアップデートしてみてくださいね♪