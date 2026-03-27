俳優谷原章介（53）が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。最終回で時間内に自身のコメントを収めた。

最終回は3人のスペシャルキャスターの武田鉄矢（火・水）、カズレーザー（月・金）、杉村太蔵氏（木）も出演。谷原、同局の佐々木恭子アナらを交えて「みんなで話したいこと」をテーマに激論を交わした。

そして番組最後、谷原は「『めざまし8』から朝の5年間、皆さんの時間をご一緒にできて幸せでした。気が付けば人生の十分の一の時間になりました。この5年間でテレビの環境って大きく変化をしましたけど、SNSだったり新聞、ラジオ、いろんなメディアがまだまだテレビの意義っていうものはあると思います。そしてテレビはもっともっと面白くできると信じてます」と切り出した。

「僕自身、『SUNDAYブレイク．』で日曜日も担当させていただきます。平日の朝から週末の朝になります。どうか、今後ともよろしくお願いします。そして、本当にありがとうございます」と頭を下げた。

谷原は21年開始の「めざまし8」で4年、「サン！シャイン」で1年の計5年、フジの平日朝の顔を務めてきた。

谷原は1年前の25年3月28日、「めざまし8」の最終回の最後で与えられた時間をオーバーしていた。「番組始まる時に打ち合わせがあって、CP（チーフプロデューサー）から『20数年ぶりに番組を改編する機会に立ち会える皆さんは幸運です』という言葉を聞いて、背筋を伸ばしたのを覚えています」などと、感謝の言葉を述べた。そして番組のラスト、谷原は「幸せな4年間、せんじゅう…」と、恐らく番組の放送回数に言及していたタイミングで尻切れとなり、最後まで生放送らしく番組は終了した。

谷原は番組終了2日後の29日にスタートする同局系新番組「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回は午前7時半）のMCに就任。オズワルド伊藤俊介、同局の鈴木唯アナらと新たにコンビを組む。