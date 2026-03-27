78歳の高橋さん（仮名）は、年金月17万円、資産約7,000万円と老後資金に不安のない生活を送っていました。しかし、妻の死後、節約への意識が強まり、生活のあらゆる場面で「お金を使わないように」が判断基準に。その考えを長男には理解してもらえず――。なぜ高齢になるほどお金の話が増えるのか？ 親子のすれ違いの事例を通して、本当に大切なものとは何かを探っていきます。

「お金の話ばかりだね」長男が静かに告げたひと言

「父さんはお金の話ばかりだね」

ひとり息子の健一さん（仮名・46歳）にそう言われたときのことを、高橋信雄さん（仮名・78歳）は、あらためてこう振り返ります。「金が大切なのは確かなのに、何が不満なんだろう」――と。

妻に先立たれて8年。都内郊外の持ち家に一人で暮らす信雄さんの年金は月17万円ほど。退職金と貯蓄を合わせた資産はおよそ7,000万円あります。78歳という年齢を考えれば、使いきれないほどの老後資金があるともいえます。

それでも信雄さんは、年々お金に慎重になっていきました。食費はできるだけ切り詰め、スーパーでは必ず値引き品を選びます。冷房は「電気代がもったいない」と真夏でもあまり使わず、壊れかけている給湯器も「まだ動くから」と修理を先延ばしにしていました。

半年ぶりに家を訪れた健一さんは、そんな父の暮らしぶりに、口を出さずにいられませんでした。

「父さん、その洋服いい加減捨てたら？ あと、給湯器もう危ないんじゃない？ お湯出なくなったら困るだろ。前から言ってるけど、もうこの家も建てて40年以上たつから、部屋や水回りをリフォームしたらいいのに。俺、手続きなら手伝うよ」

しかし信雄さんは、「まだ使える。無駄に金を使いたくない」と首を振ります。

父と息子のすれ違い

どんな時もそうでした。

たとえば健一さんが「最近どう？ 体は大丈夫？」と聞いても、「病院に行けばすぐ何万円だ」と返ってくる。「どこか出かけてるの？」と聞けば、「外食は高いから家で食べるのが一番だ」。

これから病気になってお金がかかるもしれない。施設に入ってお金がかかるもしれない。長生きすればお金が足りなくなるかもしれない――会話は、必ず「お金」の話になってしまいます。

「俺が金を残せば、お前や孫に渡るんだ。良いことだろう？ 使わないことは、お前たちのためでもあるんだ」

しかし、その日、健一さんは思わずこう呟きました。

「父さん、お金がもったいないっていう話ばかりだよね。もういいよ、それは」

信雄さんは「何が悪い？ 事実を話しているだけだ」と言い返しましたが、健一さんは静かにこう続けました。

「父さんの世界って、全部“使わないお金”なんだよね。でも、ただ持っていて何になるの？ 俺は相続なんて期待してないよ。父さんが使うべきお金なのに」

あきらめに近い口調でした。しかし、信雄さんはそう言われても、自分が間違っているとは思えませんでした。健一さんが信雄さんの考えを理解できないように、信雄さんも健一さんに同調できないのです。

信雄さんは、健一さんや孫の往訪が減ったことを気にかけながらも、いまだに古びた家、壊れかけた設備、10年以上着ている服とともに暮らしているといいます。

なぜ高齢になるほど「お金の話」が増えるのか

こうした親子のすれ違いは、意外と少なくありません。

高齢になると、長年築いてきた価値観がより固定化しやすくなるといわれています。とくに、子どもの頃に経済的に厳しい家庭環境で育った人の場合、節約や貯蓄を重んじる価値観が強く、老後になっても「お金を減らしてはいけない」という意識が根強く残ることがあります。

場合によっては軽度認知障害（MCI）など、認知機能の変化が影響しているケースもあります。しかし、そうでない場合でも、「節約は美徳であり、貯蓄は安心の証」――そうした価値観が、長い年月をかけて体に染み込んでいることも多いのです。

老後になってもその感覚は簡単には変わりません。むしろ収入が年金中心になることで、「減らしてはいけない」という意識がさらに強くなることもあります。

一方で、子ども世代の価値観は必ずしも同じではありません。

「お金は使ってこそ意味がある」

「楽しんで暮らしてほしい」

親の極端な節約やお金への執着を見て、「なぜそこまで」と感じてしまう。この価値観の違いが、親子の会話をかみ合わなくさせてしまうのです。

お金は使うことで意味を持つ

老後資金はもちろん大切です。長生きする時代において、備えは欠かせません。しかしお金は守るものであると同時に、「使うことで意味を持つもの」でもあります。

家族との食事、孫との時間、旅行や趣味。快適に暮らすためのリフォームや買い物。そうした体験は、通帳の残高には残りませんが、人生を確実に豊かにします。お金とどう付き合うのかを考えることは、老後の大きなテーマの一つだといえるでしょう。