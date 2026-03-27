金谷拓実、平田憲聖の日本勢2人は出遅れ 米未勝利の41歳が首位で発進
＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン 初日◇26日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催される米国男子ツアーは、第1ラウンドが終了した。
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日本勢は2人出場。金谷拓実は2バーディ・3ボギーの「71」でホールアウトし、1オーバー・93位タイという出だしになった。平田憲聖も5オーバーと出遅れ、あすは124位タイからの巻き返しを図る。7アンダーの首位には米ツアー未勝利の41歳、ポール・ウォーリン（イングランド）が立った。6アンダーの2位にゲーリー・ウッドランド（米国）が続く。5アンダーの3位タイにサム・バーンズ、トム・ホギー、マイケル・ブレナン（いずれも米国）という上位陣になった。今大会には松山英樹、久常涼はエントリーせず。また、世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）は地元・テキサスの大会を欠場した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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