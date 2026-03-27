米下部ツアーで石川遼が10位発進 杉浦悠太48位、大西魁斗は出遅れ
＜クラブカー選手権 初日◇26日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞第1ラウンドが終了。初日を7バーディ・1ボギーの「66」で終えた石川遼は、6アンダーで10位タイと好発進を切った。首位と5打差の位置で2日目を迎える。
≪写真≫超ユニーク 久常涼が新ネックパター投入
杉浦悠太は「69」で初日を終え、3アンダーの48位タイ。大西魁斗は1アンダー・103位タイと出遅れた。11アンダーのトップにジョン・パク（米国）、10アンダーの2位にイアン・ギリガン（米国）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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