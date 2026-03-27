◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス（日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド）

メジャーデビューを迎えたホワイトソックス・村上宗隆選手。開幕戦で早速、豪快な一発を放ちました。

ブリュワーズ戦に「6番・ファースト」でスタメン出場した村上選手。第2打席までは連続で四球となり、第3打席ではファーストゴロに倒れます。そんな中、投手陣は先発投手からの連続失点。7回までに14失点を喫します。

反撃に転じたいホワイトソックス打線でしたが、チェース・マイドロス選手の放った先頭打者HR以降は得点につなげられず。13点ビハインドで迎えた9回の先頭では、村上選手に第4打席が回りました。

村上選手は3球目のカットボールをとらえます。打球は勢いよく飛び、ライトの上段スタンド前面の看板に直撃。村上選手のメジャー初安打はホームランとなりました。

試合後、村上選手は「意外と冷静にプレーできましたし、舞い上がることなく、しっかり地に足つけてプレーすることはできた」とコメント。この背景には、先日出場したWBCの経験が役立っているそうで「WBCの経験がこういう舞台ですごく生きてくると、初めて実感したところ。こういう雰囲気の中で野球ができるというのが当たり前というか、そういう風になっていかないといけないので。その経験も踏まえて、今日すごく冷静にプレーできたことが一番良かったです」と語りました。

ホームランとなった打球についても「角度も良かったですし、ちょっと先っぽでしたけど、しっかりいい角度で捉えられていたので良かったです」とコメント。大きく点差が開く中での打席となりましたが「僕にとっての点差というのは関係ないですし。しっかり打席に集中して立つと、600打席ぐらいある中で毎回そういう気持ちで向かっていこうと思っているので。点差には関係なく、しっかり自分の打席を送ることを試みました」と語り、「チームが勝てるように、自分の力をしっかり発揮していきたいなと思います」と語りました。