霧島の優勝で幕を閉じた大相撲春場所。勝利後に力士が手刀を切って受け取る懸賞は、１５日間の総数で２４８１本と地方場所の最多を更新した。読み上げる行司も大変だが、企業名、商品名が描かれた懸賞旗を土俵で掲げる呼び出しの負担も大きい。旗の運用を担当する呼び出し懸賞係を取材した。

呼び出しの若手が担当する懸賞係は４人。三段目格の大将（ひろまさ、２８）＝山響＝は担当歴８年、同じく広（２９）＝玉ノ井＝は７年。序二段格の健太（２３）＝鳴戸＝は２年、天琉（たける、２１）＝朝日山＝は１年。大将は担当開始時と比べ「２倍以上は忙しくなった」と話した。

作業場は西花道の西側、升席下のスペース。土俵を回る呼び出しに「持ち帰り」「順番指定」「色指定」など注意点を伝えて懸賞旗を渡す。受け取った「持ち帰り」は再びセットし、結びまで作業が続く。

「持ち帰り」とは懸賞主が複数の取組に懸け、同じ旗を次の取組に“再利用”すること。登場後は花道の向正面側の回収担当者に渡さず、懸賞係に戻される。「順番指定」は永谷園のお茶漬け（味ひとすじ→さけ→梅→たらこ）のように出番順が決まっているもの。「色指定」は永谷園、大東建託のように、同じ懸賞主の商品・サービスに応じて旗のデザインが異なるものを指す。

懸賞係の朝は早い。序ノ口の取組開始前、若手の呼び出し、協会職員と前日に回収された旗を西の花道に並べ、結びから逆順に取組ごと仕分けする。一本の旗を広げ、２本目以降を丸めて旗の上に置く。全てそろったら広げた旗を閉じてワンセットが完成する。この時点では結びは総数の５〜８割程度なのは、残りが「持ち帰り」だからだ。

「持ち帰り」かつ「順番指定」「色指定」の場合は神経を使う。結び前→結びなど間隔が短い場合はスピードが求められる。懸賞掲示が２周以上の場合は１周８〜１２本が目安。例えば結び４８本を１０人で４周し８人で５周目を回すか、８人で６周するか、また、指定以外の旗の登場順は、係の裁量に任される。

懸賞の多い取組は各周ごとに８〜１２本を先に準備する。「持ち帰り」に関しては「早く処理したい」と１周目に再セットする者、「少し後の方がいい」と３周目に再セットするなど人それぞれ。土俵を回る呼び出しは若手中心だが、特に決まりはない。係は指示役に徹する者、「頼む人を少なくしたい」と自ら“出動”する者もいる。

経験の浅い健太、天琉は取組表の懸賞部分を拡大した紙、周回が必要な取組は順番、任せる呼び出しを記したメモを作業場に貼る。健太は「旗を自分で巻き直します。確認と取り出しをやりやすいように」と話し、天琉は「メモを見て常に確認します」と工夫する。

大将、広は確認用の紙を貼らず、手元の取組表に印をつけるだけ。大将は「誰に渡すか、持ち帰りの対応も全部頭に入っています。何回も読み合わせて確認が大事」と話し、広は「間違えないよう、常にイメージして作業します」と語る。

懸賞上限は原則６０本、同じ提供元からは５本。年間総数は２０１５年は９８４２本。２０年はコロナ禍による１場所中止が響き６０９５本、翌２１年は７３０３本。昨年は過去最多１万４９７９本。各種指定のある懸賞も増えている。

春場所は千秋楽の２１５本が最多だった。なお、今年初場所は一場所史上最多の総数３３５５本、初日が最多２５８本で「全く相撲を見ることができない。作業が追いつかない」と話す者も。協会の懸賞担当は「運用は全て呼び出しに任せています。大変でしょうが感謝しています」と話した。大将は「協会の大事な仕事ですから。しっかりと役割を果たしたい」と語っていた。（デイリースポーツ・山本鋼平）

◆懸賞 幕内で希望の取組、応援する力士の取組に懸ける。１本７万円（力士に６万円、手数料１万円）で、１場所最低１本を１５日間懸けることが必要。懸賞旗（横７０センチ、縦１２０センチ）と行司が読み上げる文言（１５字以内）は懸賞主が用意する。旗のデザインは制作前に日本相撲協会が可否をチェックする。取組の上限は６０本（東京場所の「森永賞」などは例外）。今年春場所の個人申し込みでは宇良の２１８本がトップだった