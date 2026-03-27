櫻坂46、石森璃花が座長「BACKS LIVE！！」Leminoで配信決定
【モデルプレス＝2026/03/27】櫻坂46が2024年8月に開催した「9th Single BACKS LIVE！！−千葉公演−」が、2026年4月3日正午から4月10日昼11時59分までLeminoにて配信されることがわかった。
【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット
貴重な蔵出しライブ映像を配信している、Leminoの櫻坂46ライブアーカイブ。Vol.5は、2024年8月幕張イベントホールで開催された「9th Single BACKS LIVE！！−千葉公演−」を公開する。
ライブは「愛し合いなさい」で初センターを務め、本公演の座長である石森璃花の「確信的クロワッサン」の独唱からスタート。緊張感と高揚感が交差するオープニングで、会場の熱気を一気に引き上げた。さらに、2024年6月の東京ドーム公演から活動復帰した小池美波が、約2年ぶりに「ソニア」をセンターで披露。3期生楽曲「夏の近道」では上村莉菜がセンターを務めるなど、ここでしか見られない演出が次々と展開され、会場は大きな歓声に包まれた。「BACKS LIVE！！」ならではの選曲、圧倒的な熱量のライブを楽しむことができる。（modelpress編集部）
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◆櫻坂46「BACKS LIVE！！」Leminoにて配信決定
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