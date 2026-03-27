「嫌なのでやめてください」相手の行動を改めさせたいときはストレートに言うべき理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話】

ストレートに「嫌だ」と言う方が伝わる

【ACTION 注意する】相手の行動を改めさせたいときはまわりくどい言い方はＮＧ「嫌なのでやめてください」

相手の行動を注意したいときは、「嫌なのでやめて」とストレートに伝えるのもときには効果的です。具体的な理由を言葉にできない場合でも、とりあえず「何か嫌」と言っておけば、少なくとも相手には「嫌がっている」ということは伝わります。

そこまで親しくない相手に「嫌だ」というのは勇気がいるかもれませんが、下手にまわりくどい言い方をするくらいなら、はっきりと「それは嫌だ」と言う人の方が結局は信頼されますし、こちらの意見も聞き入れてもらいやすくなります。

逆に絶対に使わない方がいいのが、「あなたのためを思って」という言葉です。よく「あなたのためを思って言わせてもらうけど」のように説教の前フリとしてこの言葉を使う人がいますが、家族や親友などが言うのであればまだしも、たいして信頼関係のない人が言っても相手は「余計なお世話だよ！」と不快になるだけです。

実際、そういう人たちは、本心では「自分が気に入らないから」「不快だから」「自分にとって都合がいいから」説教したいだけだったりします。しかし、それだとバツが悪いので、わざわざ「あなたのため」と前置きして、説教を正当化するというわけです。しかし、こうしたウソは相手にも必ず伝わるため、結果的に嫌われることになります。

「あなたのため」という言葉には、どこか偽善的で押しつけがましいニュアンスがあるため、本当に相手のためを思ってのことだとしても、口に出さないのが賢明でしょう。

「あなたのため」ではなく「何か嫌だ」と伝える

説教の定番ワード

「あなたのためを思って言うんだけど」

一見、親身になって言ってくれているように思える。しかし、実際の本音は……

単に自分が気に入らない 自分が不快なので説教したい 改めさせた方が自分にとって都合がいい

→「あなたのためを思って」はこうした本音を隠すための方便に聞こえる！

ウソに満ちた説教をするくらいなら、「嫌だ」と素直に伝える方がよい

「嫌なのでやめてほしい」

→ストレートに伝える方が結果的に信頼されやすくなる

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 語彙力の話』著：五百田達成