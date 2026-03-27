2026年の中日はここが強い！エース高橋宏斗と4番細川成也の「投打のシンボル」に注目

中日で活躍している注目選手

中日ドラゴンズは若手の台頭と主力の安定感がかみ合い、着実に戦力を積み上げている。

投打の柱がはっきりしている点も特徴だ。

ここでは、今後の順位争いを左右する存在として注目される選手を紹介。

髙橋宏斗

髙橋宏斗は、若きエースとして先発ローテーションを支える右腕だ。

150キロを超える直球と落差の大きいフォークが武器。

2023年に最優秀防御率のタイトルを獲得し、その後も安定した投球を続けている。

開幕投手候補に挙がる存在で、試合を作る力はリーグ屈指といえる。

中日の強みである投手力を象徴する存在だ。

細川成也

細川成也は、主軸を任される長距離砲だ。

移籍後に才能が開花し、シーズン20本塁打超を記録。

力強いスイングで試合の流れを変える一打を放つ。

勝負どころでの集中力も高く、得点力向上の中心人物といえるだろう。

打線の軸が定まることで、チーム全体の攻撃に安定感が生まれている。

中日ドラゴンズはどんなチーム？

中日ドラゴンズは、愛知県名古屋市を本拠地とするセ・リーグ所属の球団だ。

1949年に誕生し、長い歴史を持つ伝統球団として知られる。

リーグ優勝は9回、日本一は2回です。2007年には日本シリーズを制し、頂点に立った。

堅実な守備と投手力を軸に戦うスタイルが特徴で、接戦をものにする試合運びに定評がある。

派手さよりも粘り強さが光るチームといえるだろう。

地元ファンの声援は熱く、球場の一体感も大きな魅力だ。