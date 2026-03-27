トランプ「TACO」効果薄れる、米が中東に地上部隊1万人追加派遣を検討



トランプ米大統領が追加で1万人の地上部隊を中東に派遣することを検討していると国防総省の当局者が明かした。WSJが報じている。追加派遣される部隊は歩兵や装甲車両を含む可能性が高い。軍事的な選択肢を広げるためだという。



トランプ氏による「TACOトレード」を受け時間外で米株は大幅上昇し、NY原油は下落していた。ただ、その後のWSJ報道を受け米株は上げを縮小、原油は94ドル手前まで戻している。



有事のドル買いが再開、円買いも見られるためドル円は159.70円付近でもみ合い。日経平均は1000円超下げている。

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