アクティブノイズキャンセリング搭載ワイヤレスヘッドフォン「EH13」

エミライは、FIIOのアクティブノイズキャンセリング(ANC)搭載ワイヤレスヘッドフォン「EH13」を4月3日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は10,780円前後。カラーはブラックとホワイトの2色。

スタイリッシュなデザインの筐体にANC、ハイレゾ対応などの機能を詰め込んだ。

ブラック

ホワイト

最大-42dBのノイズを低減するデュアルマイクシステムの高性能なANC機能を実現。2時間の充電で、約45時間の連続再生を実現している(NC ON時)。

5つのマイクを内蔵し、高度なENCアルゴリズムを備え、騒音下でもクリアな通話も可能という。

LDACに対応し、ハイレゾオーディオ認証を取得した。40mm径のダイナミックドライバーを搭載し、解像度の高いクリアな音質を実現。サファイアコーティング複合振動板を使い、低音の広がりと量感を高め、ノイズキャンセリングにも最適化している。

Bluetoothの接続では、マルチポイント機能に対応。付属ケーブルで有線接続にも対応する。

「FiiO Control」アプリを使い、イコライザーによる音質カスタマイズが可能。モード変更による音質ギャップを精密に補正するための、高精度DSPアルゴリズムも搭載する。重量は約278g。