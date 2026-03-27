◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

昨季限りで現役を引退した前ドジャースのカーショー投手（３８）が開幕戦となるダイヤモンドバックス戦に解説者としてドジャース側の三塁ベンチ横に登場した。昨季の現役引退後、開幕戦を放映する米大手テレビ局「ＮＢＣ」の解説者に就任。レジェンド左腕はプレーボール直前の現地中継では「今日はこの試合を見るのが楽しみだし、ちょっと不思議な感覚だけど、ここにいられるのは本当に最高だよ」と心境を語った。

ドジャース一筋１８年で通算２２３勝のレジェンド左腕は、ＭＶＰ１度、サイ・ヤング賞３度。昨季限りでの引退し、２３登板でチーム２位の１１勝（２敗）を挙げ、防御率３・３６の成績をマーク。先発ローテを支え、球団史上初の連覇に貢献し、メジャー１８年の現役生活にピリオドを打った。

２年連続で開幕投手を務める山本由伸投手についての話題を振られると、カーショーは「彼は本当に完全な“マシン”だよ。彼を表現するのにぴったりの言い方だね。ボールがまるで芸術作品のように彼の手から放たれるんだ。本当にすごいよ、子どもたちに『投球を見るならこの人たちを見なさい』と言うとき、ヤマは間違いなくトップに入るんだ。とにかく動きがとても滑らかなんだ。あれほど滑らかに動くには、ものすごい身体能力が必要なんだよ。彼は投球フォームがとても安定しているし、少しズレたときでも、すぐに修正できるんだ。彼の武器であるスプリットを見るのが楽しみ。それがかなりエグい球なんだ」と絶賛した。

カーショーは試合中もベンチ横からグラウンドに熱視線。昨季までともに戦ったナインたちの戦いを見守っている。