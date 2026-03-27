ヘビーメタルバンド陰陽座の女性ボーカル黒猫が27日までにインスタグラムを更新。自己免疫疾患の症状による頭髪の脱毛について現状を報告した。

黒猫は同バンドのツアー開催決定を報告するとともに「私の病状について少しご報告させてください」と切り出し、「以前お伝えした自己免疫疾患の症状により髪はほとんど無くなってしまったのですが、また少しずつ生えてきて現状ここまで戻りました！（生え揃ってないので子供みたいですが）」と、かつての黒髪ロングからショートヘアに変わった近影を公開して説明した。

続けて「この先何事もなければまた以前の髪型に戻す予定なので、その過程もめいっぱい楽しんで過ごそうと思います」とつづり、「とはいえこのままステージに立つのは少々イメージが違う…？ということで、また妖術で変身して現れるかもしれませんが、そちらもどうか楽しみにしていてくださいね」と呼びかけた。

黒猫は昨年8月の投稿で「実は、自己免疫性の病気から来る症状により脱毛など髪にも影響が出てしまい、そのままステージに立つのは憚られるため、色々と考えた結果今回のツアーは普段の黒猫とはちょっと違った姿に変身することになりました」と報告し、「回復まで少し時間がかかりそうなので、何も言わないでいるとかえってご心配をおかけする場面も出てくるのでは…と、瞬火兄上とも相談して事前にお伝えする形をとらせていただきましたが、どうかご了承いただけますと幸いです」とつづっていた。